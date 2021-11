De KNVB en NOC*NSF hebben donderdag positief gereageerd op het besluit van het demissionaire kabinet om de coronapas toch niet verplicht te stellen voor amateursporten in de buitenlucht. Het tonen van een toegangsbewijs is vanaf zaterdag alleen verplicht voor sporters en toeschouwers bij binnensporten.

Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maakten twee dagen geleden nog bekend dat alle amateursporters én toeschouwers boven de achttien jaar vanaf zaterdag een coronatoegangsbewijs moeten laten zien.

Vanuit de sportwereld kwam veel kritiek, met name omdat handhaving een probleem kan worden. Ook de Tweede Kamer was woensdagavond tijdens een debat kritisch: een ruime meerderheid ziet niets in de maatregel voor de buitensporters. Daarop besloot Rutte de Kamer tegemoet te komen en de coronapas alleen verplicht te stellen voor de binnensporten.

"Met deze uitkomst is voor bijna 3.000 voetbalverenigingen, 600.000 volwassen amateurvoetballers en duizenden vrijwilligers een werkelijk onmogelijke situatie voorkomen. Het eerdere plan was praktisch niet uitvoerbaar", schrijft de KNVB in een verklaring.

"De huidige oplossing vraagt nog veel van het aanpassingsvermogen, maar buiten sporten blijft in elk geval voor iedereen toegankelijk. Dat is goed nieuws, aangezien sporten een positieve invloed heeft op de gezondheid en dus ook de gezondheidszorg. Het coronatoegangsbewijs zou daarom niet voor sportdeelname moeten gelden."

NOC*NSF: 'Dit is slikken voor de binnensporten'

Volwassenen die bij buitensporten betrokken zijn, moeten vanaf zaterdag wel hun coronatoegangsbewijs laten zien als ze naar binnen willen voor bijvoorbeeld een bezoek aan het toilet of de kantine.

Sportkoepel NOC*NSF is net als de KNVB positief over de draai van het demissionaire kabinet, maar blijft bezorgd. "Veel verenigingen zullen opgelucht ademhalen, maar tegelijkertijd is het voor alle binnensportverenigingen nu wel even slikken", zegt algemeen directeur Marc van den Tweel.

"De binnensportverenigingen moeten vanaf zaterdag iedere dag iedereen die binnenkomt op de QR-code controleren. Wij zullen ze daar met z'n allen bij helpen. Dat verwacht ik ook van het kabinet en van de gemeenten. Ik ga daar zeker op aandringen. De sport, ook binnen, moet echt laagdrempelig toegankelijk blijven."

Van den Tweel vreest ook dat door de strengere regels minder mensen bereid zijn om te sporten. "We houden de sportdeelnamecijfers de komende maanden goed in de gaten. Het is van groot belang dat iedereen deze winter voldoende gaat sporten en bewegen."