De spelers en staf van Borussia Dortmund botvieren hun frustratie na de 1-3-nederlaag tegen Ajax met name op scheidsrechter Michael Oliver. De Engelsman gaf Mats Hummels woensdagavond in de eerste helft een discutabele rode kaart en de Amsterdammers profiteerden na rust optimaal van die overtalsituatie.

De 32-jarige Hummels kwam in de 29e minuut met een wilde sliding in op Antony. De Braziliaan rolde over het veld, waarna Oliver direct rood trok. De herhaling liet zien dat de charge minder zwaar was dan die op het eerste gezicht leek, maar de VAR greep niet in.

"Antony vertelde me zelf dat het geen rood was", baalde Hummels na de wedstrijd in het Signal Iduna Park. "Hij is een fantastische speler, hopelijk leert hij ook nog hoe hij een goede sportman wordt."

De verdediger van Dortmund begrijpt niet waarom Oliver niet werd gecorrigeerd door de videoscheidsrechter. "Hoe kan hij het nog steeds een rode kaart vinden als hij de beelden ziet? De scheidsrechter heeft deze wedstrijd heel erg beïnvloed. Hoe kan een arbiter die op dit niveau mag fluiten zo beslissen?"

Trainer Rose: 'Heb nog niemand gesproken die het rood vindt'

Met tien man hield Dortmund een tijdje stand tegen Ajax en de Duitsers kwamen in de 37e minuut zelfs op voorsprong door een benutte strafschop van Marco Reus. Na rust moesten de Duitsers vooral tegenhouden, maar het continu dreigende Ajax brak in de 72e minuut alsnog de ban via Dusan Tadic en liep uit naar een 1-3-zege.

"Het is een bittere nederlaag, maar ga er maar eens aanstaan om ruim een uur met een man minder te spelen tegen een club als Ajax. Dat is haast niet te doen", mopperde trainer Rose, die eveneens niks begrijpt van de rode kaart van Hummels.

"Volgens mij raakte hij hem niet eens. Ik heb nog niemand gesproken die het een rode kaart vond. We hebben nu de middelen om alles terug te kijken, dus daarom snap ik er niets van."

Ajax is nog altijd zonder puntenverlies en plaatste zich al voor de achtste finales van de Champions League, terwijl Borussia Dortmund nog allerminst zeker is. Sporting CP heeft net als de Duitsers zes punten uit vier wedstrijden. De volgende speelronde is op 24 november. Dan gaat Dortmund op bezoek bij Sporting in Lissabon.

Stand in groep C Champions League 1. Ajax 4-12 (+12)

2. Borussia Dortmund 4-6 (-4)

3. Sporting CP 4-6 (+2)

4. Besiktas 4-0 (-10)

