Erik ten Hag is tevreden na de vierde zege op rij van Ajax in de Champions League, maar hij blijft ook kritisch. De trainer van de Amsterdammers zag in de eerste helft van de met 1-3 gewonnen wedstrijd woensdag tegen Borussia Dortmund bijna alles fout gaan.

"We deden voor rust precies dat wat we wilden voorkomen", aldus Ten Hag, die zijn ploeg in de eerste helft op een 0-1-achterstand zag komen in het Signal Iduna Park, ondanks een rode kaart voor Mats Hummels.

"De uitvoering was matig. We hebben de tegenstander groot gemaakt door verdedigend afwachtend te zijn en we waren slordig aan de bal. Daardoor kon Dortmund gevaarlijk worden in de omschakeling. En dat is wat ze willen."

In de 37e minuut van de wedstrijd kwam Dortmund via een penalty van Marco Reus op een 1-0-voorsprong, na een overtreding van Noussair Mazraoui. Dortmund stond op dat moment net met een man minder op het veld na een harde tackle van Hummels op Antony, al had dat ook geel kunnen zijn in plaats van rood.

"De strafschop en de rode kaart waren beiden zwaar bestraft", vindt Ten Hag. "Bij de penalty was er licht contact. Maar goed, dat neemt niet weg dat het naïef is dat we een goal tegen krijgen bij een overtalsituatie."

'Wissel pakte goed uit'

Door de rode kaart kon Ajax Dortmund in de tweede helft terugdringen en dat betaalde zich in de laatste twintig minuten uit met treffers van Dusan Tadic, Sébastien Haller en Davy Klaassen. Laatstgenoemde kwam halverwege in het veld voor Edson Álvarez.

Ten Hag: "Ik denk dat die wissel goed heeft uitgepakt. We hebben Dortmund vastgezet op eigen helft, onze kansen afgewacht en op het juiste moment toegeslagen. Daar verdient deze ploeg een groot compliment voor. Er zit hier een tevreden trainer."

Door de overwinning gaat Ajax met twaalf punten uit vier wedstrijden soeverein aan kop in groep C en is een ticket voor de knock-outfase van het miljoenenbal veiliggesteld. "Overwinteren met Ajax is een geweldige prestatie. Hier kunnen we mee verder, deze ploeg heeft geweldig veel potentie, maar er is nog genoeg werk te doen. Dat heeft de eerste helft tegen Dortmund aangetoond."