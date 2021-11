Dat Ajax al na vier wedstrijden zeker is van een plaats in de achtste finales van de Champions League, is voor een belangrijk deel te danken aan Sébastien Haller. De spits zette de Amsterdammers in de uitwedstrijd tegen Borussia Dortmund (1-3) zeven minuten voor tijd met een knappe kopbal op voorsprong.

De teller staat daarmee voor Haller na vier wedstrijden al op zeven doelpunten. Alleen Bayern München-spits Robert Lewandowski (acht goals) kan dit Champions League-seizoen betere cijfers overleggen.

"Het gaat heel erg goed, maar dat ik zoveel scoor heb ik ook te danken aan het team", zegt Haller tegen RTL7. "Daardoor krijg ik de kansen om te scoren. Het is voor het eerst dat ik speel in de Champions League. Het is wel heel speciaal dat we nu al geplaatst zijn voor de volgende ronde."

Tegen Dortmund, dat na een rode kaart voor Mats Hummels ruim een uur met tien man speelde, liep het lange tijd moeizaam. Pas in de laatste twintig minuten werd een 1-0-achterstand ombogen in een overwinning.

"Er gebeurde veel in de eerste helft met die rode kaart en een penalty die we tegen kregen", zocht Haller naar een verklaring. "Daarna moesten we onze focus terugvinden. Het was uiteindelijk een kwestie van geduld hebben en wachten tot de ruimtes kwamen. Dat was echt de sleutel vandaag."

84 Haller kopt Ajax op voorsprong in Dortmund

Tadic: 'Na rust ging het beter'

Ook Dusan Tadic, die in de 72e minuut tekende voor de gelijkmaker, vond dat Ajax zich in de tweede helft goed had herpakt. "Maar in de eerste helft speelden we heel slecht. We waren slordig en leden te makkelijk balverlies", vond de aanvoerder. "Dat was niet ons vertrouwde spel."

"Pas na de rust ging het beter. We speelden sneller en waren rustiger aan de bal. Het was heel belangrijk dat we op 1-1 kwamen."

Bij die gelijkmaker gleed Tadic met zijn kruis tegen de paal aan. Dat leidde even tot een verkrampt gezicht bij de Serviër, die er na afloop wel om kon lachten. "Het gaat goed, ik ben sterk daar", grinnikte hij.