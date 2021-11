Ajax heeft zich woensdag door een late zege op Borussia Dortmund geplaatst voor de achte finales van de Champions League. Door drie goals in de laatste twintig minuten wonnen de Amsterdammers met 1-3 bij de Duitse club, die lange tijd met tien man speelde.

Het was de ervaren verdediger Mats Hummels die na een halfuur rood zag na een tackle op Antony, al had geel niet misstaan. Met tien tegen elf kwam Dortmund vervolgens op voorsprong door een benutte strafschop van Marco Reus in de 37e minuut.

In de tweede helft joeg Ajax op een resultaat, maar het duurde lang tot het overwicht werd uitgedrukt in kansen. In de 72e minuut maakte Tadic de 1-1, waarna Sébastien Haller Ajax zeven minuten voor tijd op voorsprong kopte. In de extra tijd gaf invaller Davy Klaassen de overwinning extra glans door de 1-3 binnen te tikken.

Het is voor het eerst sinds het seizoen 2018/2019 en de zevende keer in totaal dat Ajax overwintert in de Champions League. Bovendien is Ajax de eerste Nederlandse club ooit die zijn eerste vier wedstrijden wint in het miljoenenbal.

De ploeg van trainer Erik ten Hag heeft twaalf punten en dat zijn er zes meer dan Dortmund en Sporting CP, dat woensdag met 4-0 van Besiktas won. Door een twee goals van Pedro Gonçalves (de eerste was een strafschop) en een treffer van Paulinho was het halverwege al 3-0 en in de 56e minuut zette Pablo Sarabia de 4-0-eindstand op het scorebord in Lissabon.

Over drie weken vervolgt Ajax het Champions League-avontuur met een uitwedstrijd tegen Besiktas, waarna de groepsfase op 7 december thuis wordt afgesloten tegen Sporting.

Dortmund begint zonder Malen

Dortmund begon woensdag tegen Ajax zonder de geblesseerde Erling Haaland, maar ook Donyell Malen stond niet aan de aftrap. De Oranje-international werd gepasseerd door Dortmund-trainer Marco Rode, die zijn ploeg met energie zag starten.

Al na twee minuten kopte Dortmund-verdediger Hummels over en in de achtste minuut ontsnapte Ajax toen Lisandro Martínez uitgleed. Remko Pasveer greep goed in. Vervolgens miste Jude Bellingham een enorme kopkans en Pasveer moest ook nog redding brengen op een diagonaal schot van Reus.

Zo moest Ajax overleven tot het in de loop van de eerste helft onder de Duitse druk uit voetbalde. Het resulteerde in schoten van Sébastien Haller, Ryan Gravenberch en Steven Bergwijn. In de 29e minuut was er weer een uitbraak van Ajax en daarbij werd Antony hard getackeld door Hummels. Tot verbazing van het Duitse publiek trok scheidsrechter Michael Oliver rood voor de Duits international, waar geel niet had misstaan.

Met elf tegen tien leek er meer mogelijk voor Ajax, maar in de 37e minuut was het een strafschop voor Dortmund. Noussair Mazraoui tikte Bellingham aan, waarna Reus feilloos was vanaf elf meter (1-0).

Zo was het een enerverende eerste helft, waarin Ajax ook had moeten scoren. In de 42e minuut schoot Martínez rakelings naast en in de extra tijd stond Berghuis oog-in-oog met doelman Gregor Kobel. De Zwitser kwam als winnaar uit de strijd.

Vreugde bij Ajax na de 1-3. Vreugde bij Ajax na de 1-3. Foto: Pro Shots

Álvarez loopt schorsing op

Ajax kreeg voor rust nog een tegenvaller te verwerken, want Edson Álvarez pakte geel waardoor hij geschorst is voor de uitwedstrijd tegen Besiktas. De Mexicaan kwam in de tweede helft tegen Dortmund ook niet actie. Ten Hag bracht Davy Klaassen voor hem in de ploeg en zo ging Ajax aanvallender spelen.

Toch moest Ajax blijven oppassen, met mogelijkheden voor Bellingham en Julian Brandt aan het begin van de tweede helft. Zorgelijk was dat kansen voor Ajax ondanks een overwicht uitbleven.

Terwijl de tijd wegtikte zakte Dortmund steeds verder in. Het doel van Kobel werd bijna omsingeld, maar steeds ging het mis bij de laatste pass. Klaassen kreeg zijn hoofd in de 66e minuut net niet tegen een voorzet van Antony. Zes minuten later viel de bal eindelijk wel goed. Opnieuw gaf Antony voor en bij de tweede paal werkte Tadic knap binnen (1-1).

Na de 1-1 durfde Ajax door te drukken, al loerde Dortmund op de counter. Invaller Malen had bij zo'n uitbraak 1-2 kunnen maken. Aan de andere kant was het wel raak en Haller was de maker. De spits kopte in de 82e minuut een voorzet van Antony binnen (1-2).

In de extra tijd werd het zelfs mooier voor de Eredivisionist. Weer was Antony aangever en Klaassen tikte binnen, waardoor Ajax zich met een 1-3-overwinning plaatste voor de knock-outfase.