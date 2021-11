Paris Saint-Germain heeft woensdag in de groepsfase van de Champions League ondanks twee goals van Georginio Wijnaldum gelijkgespeeld tegen RB Leipzig: 2-2. Manchester City was in dezelfde groep A met 4-1 te sterk voor Club Brugge.

De dertigjarige Wijnaldum, die in zijn voorgaande vijftien duels voor PSG nog niet scoorde, had iets meer dan twintig minuten nodig om de 1-1 te maken. Neymar bereikte Kylian Mbappé met een fraaie steekpass op de linkerflank. De aanvaller gaf in één keer voor op de meegekomen Wijnaldum, die simpel binnentikte.

Christopher Nkunku had de thuisploeg tien minuten eerder op 1-0 gezet en in de twaalfde minuut miste André Silva een penalty voor Leipzig.

Vlak voor rust was het opnieuw raak voor Wijnaldum. Een hoekschop belandde op het hoofd van Marquinhos, die de bal met veel gevoel naar de Nederlander kopte. Omdat Leipzig de buitenspelval verkeerd uitvoerde kon Wijnaldum van dichtbij de 1-2 noteren.

Daarmee leek PSG geruime tijd op weg naar de zege, maar in blessuretijd ging het toch nog mis voor de bezoekers. Na tussenkomst van de VAR ging de bal op de

stip omdat Presnel Kimpembe een overtreding op Nkunku beging. Vanaf elf meter maakte Dominik Szoboszlai geen fout, waarmee hij de eindstand bepaalde.

Ondanks de remise heeft PSG nog altijd goede papieren om de knock-outfase van de Champions League te halen. De ploeg van trainer Mauricio Pochettino staat tweede en heeft één punt minder dan koploper Manchester City. Club Brugge volgt op vier punten achterstand van PSG.

City loopt na rust weg bij Brugge

Club Brugge kon Manchester City een helft lang partij bieden in het Etihad Stadium. Phil Foden tikte de thuisploeg al na een kwartier op voorsprong, maar de bezoekers uit België kwamen drie minuten later al met een antwoord. John Stones kreeg de bal uit een voorzet ongelukkig tegen zijn lichaam en passeerde zijn eigen doelman Ederson.

Na rust kon Brugge, waar Ruud Vormer en Noa Lang in de basis begonnen en Bas Dost inviel, geen vuist meer maken tegen City. Op aangeven van João Cancelo bezorgde Riyad Mahrez City de leiding en in de 72e minuut stelde Raheem Sterling de overwinning veilig. Gabriel Jesus bepaalde in blessuretijd de eindstand op 4-1.

Door de overwinning en het puntenverlies van PSG is Manchester City zo goed als zeker van de laatste zestien in het miljoenenbal. Over drie weken staat de topper tussen City en PSG op het programma.

De stand in groep A 1. Manchester City 4-9 (+8)

2. Paris Saint-Germain 4-8 (+3)

3. Club Brugge 4-4 (-6)

4. RB Leipzig 4-1 (-5)

