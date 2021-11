Xavi verwacht op korte termijn aangesteld te worden als opvolger van Ronald Koeman bij FC Barcelona. De trainer mag van zijn club Al Sadd niet vertrekken, maar is er desondanks van overtuigd dat een akkoord niet lang op zich laat wachten.

Na het ontslag van Koeman werd Xavi meteen genoemd als topfavoriet om het roer over te nemen. De clubicoon reageerde woensdag na een wedstrijd van Al Sadd voor het eerst op de geruchten en bevestigde dat er inderdaad gesprekken gaande zijn.

"Ik ben een positief ingesteld mens. De twee clubs zijn met elkaar in gesprek. Het is een kwestie van gezond verstand en uiteindelijk moet het gebeuren. Ik heb er zin in", vertelde hij aan Marca.

Xavi sprak met zowel Al Sadd als FC Barcelona en wacht nu af wat er gaat gebeuren. "De twee clubs kennen mijn standpunt. Ik hoop dat deze kwestie snel wordt opgelost."

De voormalig Spaans international weet dat hem bij het met financiële problemen geplaagde Barcelona geen eenvoudige klus wacht. "Ik weet dat ik niet de Messias ben, maar je moet de mensen weer hoop geven. Er staat een goed team, het is nu zaak om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen."

Al Sadd wil niet meewerken aan vertrek

Voorlopig lijkt Xavi er nog niet in geslaagd te zijn om de clubleiding van Al Sadd, waar hij afgelopen zomer zijn contract verlengde tot medio 2023, te laten meewerken aan zijn vertrekwens. Voorzitter Turki Al-Ali meldde eerder woensdag via Twitter dat hij zijn trainer niet wil laten gaan.

"We verwelkomen de delegatie van Barcelona en hebben daar alle respect voor. Maar het standpunt van de club blijft ongewijzigd. We kunnen het ons niet veroorloven om Xavi te laten gaan in deze belangrijke fase van het seizoen."

De 41-jarige Xavi was de laatste jaren al vaker in beeld als hoofdtrainer van Barcelona. De Catalaan, die met 'zijn' club 25 prijzen pakte waaronder vier keer de Champions League, wilde toen echter niet tussentijds instappen.