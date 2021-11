Wesley Sneijder stopt met de trainerscursus van de KNVB. De recordinternational van Oranje zat niet op één lijn met de voetbalbond over de inhoud van de opleiding en gaat een andere manier zoeken om te beginnen aan zijn trainersloopbaan.

"Ik kwam niet met de KNVB op één lijn en dat is jammer", zei de 37-jarige Sneijder woensdag bij RTL7. "Ik begrijp dat ik iets moet leren, ik ben geen trainer. Maar er wordt gesuggereerd dat wij als ex-voetballers geen ervaring hebben. Dat is onzin."

"Ik heb in de voetballerij heel veel trainers meegemaakt en van daaruit heb ik ook echt wel een stukje ervaring gehaald. Daardoor weet ik wat wel en niet moet doen en ik weet wat voor trainer ik straks ga zijn. Ik zie mezelf meer als een manager dan een echte veldtrainer."

Sneijder was in april van dit jaar begonnen aan een verkorte trainerscursus bij de KNVB. De voormalig middenvelder sprak tijdens zijn loopbaan regelmatig uit dat hij later trainer wilde worden.

Sneijder deed pass-oefeningen verkeerd

Sneijder had graag gezien dat de KNVB "een stukje maatwerk" had toegepast. " Dat paste niet in het beeld van de KNVB en dan wordt het lastig werken", vervolgde de oud-speler van onder meer Ajax, Real Madrid en Internazionale. "Helaas hebben we voor nu afscheid van elkaar genomen."

Als voorbeeld over het verschil van inzicht gaf Sneijder aan dat hij te horen kreeg, dat hij pass- en trap-oefeningen op een verkeerde manier uit had gevoerd. "Dat zijn lachwekkende discussies, maar dat is wel de realiteit", vertelde hij.

"Ik heb heel veel trainers meegemaakt, maar ik heb nog nooit een trainer meegemaakt met een pass- en trapvorm met een rollende bal. En zo wordt dat nu wel overgebracht bij mij. Dat zijn kleine dingen - en daar hoef ik het verder ook niet over te hebben - maar ik vind het onzin."