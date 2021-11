Real Madrid heeft woensdag goede zaken gedaan in de groepsfase van de Champions League. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti was met 2-1 nipt te sterk voor Shakhtar Donetsk.

Real Madrid kwam na een kwartier op voorsprong door een goal van Karim Benzema. De 33-jarige Fransman werd door goed voorbereidend werk van Vinícius Júnior in stelling gebracht en kon simpel binnentikken.

Vlak voor rust maakten de Oekraïners verrassend gelijk. Op aangeven van Alan Patrick ramde Fernando de bal hard in het dak van het doel. In de 61e minuut bepaalde Benzema de eindstand. Opnieuw was Vinícius de aangever, waarna de aanvaller koelbloedig afrondde.

Real Madrid klimt door de zege naar de eerste plek in groep D. De Madrilenen kunnen later op de avond nog wel worden ingehaald door de verrassende nummer twee Sheriff Tiraspol. De ploeg uit Moldavië speelt om 21.00 uur een thuiswedstrijd tegen Internazionale.

Shakhtar, dat in blessuretijd nog twee goede mogelijkheden kreeg om de gelijkmaker te forceren, staat met één punt uit vier duels onderaan. De ploeg van trainer Roberto De Zerbi kan later op woensdag, afhankelijk van het resultaat bij Sheriff-Inter, worden uitgeschakeld.

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Champions League