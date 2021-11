Stefan de Vrij en Denzel Dumfries hebben woensdag met Internazionale een overtuigende zege geboekt in de groepsfase van de Champions League. De ploeg van trainer Simone Inzaghi won in Moldavië 1-3 van FC Sheriff. Eerder op de avond was Real Madrid in groep D met 2-1 te sterk voor Shakhtar Donetsk.

Met De Vrij als basisspeler en Dumfries aan het begin van de tweede helft als invaller kwam Inter in de 54e minuut op voorsprong. Na een kapbeweging schoot de Kroaat Marcelo Brozovic binnen.

Ruim tien minuten later maakte Milan Skriniar er in de rebound 0-2 van. Door Alexis Sánchez liep de club uit Milaan verder uit. Adama Traoré scoorde in extra tijd nog voor de thuisclub.

Inter blijft dankzij de zege als nummer twee in het spoor van koploper Real Madrid. Het verschil is twee punten. Sheriff, dat eerder dit seizoen stuntte bij Real (1-3) en ook won van Shakhtar (2-0) heeft één punt minder dan Inter.

176 Bekijk de samenvatting van Real Madrid-Shakhtar Donetsk (2-1)

Benzema helpt Real langs Shakhtar

Real Madrid kwam na een kwartier op voorsprong door een goal van Karim Benzema. De 33-jarige Fransman werd door goed voorbereidend werk van Vinícius Júnior in stelling gebracht en kon simpel binnentikken.

Vlak voor rust maakten de Oekraïners verrassend gelijk. Op aangeven van Alan Patrick ramde Fernando de bal hard in het dak van het doel. In de 61e minuut bepaalde Benzema de eindstand. Opnieuw was Vinícius de aangever, waarna de aanvaller koelbloedig afrondde.

Shakhtar, dat in blessuretijd nog twee goede mogelijkheden kreeg om de gelijkmaker te forceren, staat met één punt uit vier duels onderaan en heeft nog een minieme kans om de knock-outfase van de Champions League te halen.

De stand in groep D: 1. Real Madrid 4-9 (+6)

2. Internazionale 4-7 (+3)

3. FC Sheriff 4-6 (-1)

4. Shakhtar Donetsk 4-1 (-8)

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Champions League