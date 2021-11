Feyenoord-trainer Arne Slot weet dat het in de aanloop naar de Conference League-wedstrijd van donderdag tegen Union Berlin niet alleen over voetbaltechnische zaken gaat. Veel ogen zijn gericht op de duizenden fans van de Rotterdamse club die in de Duitse hoofdstad zijn neergestreken.

"Het is best bijzonder dat er zoveel mensen meegaan", zei Slot woensdag op de persconferentie. "In het stadion vond ik de sfeer twee weken terug in De Kuip al geweldig. Ik hoop dat dat donderdagavond weer zo is en dat de steun voor ons net zo massaal zal zijn."

Slot reageerde op een incident eerder op woensdag waarbij supporters van Feyenoord in Berlijn betrokken zouden zijn geweest. Twee fans werden gearresteerd omdat ze graffiti op de Berlijnse Muur hadden aangebracht.

"Sinds ik bij Feyenoord zit, spreek ik me continu uit in het geval er zaken niet goed gaan. Dat doe ik nu weer. Ook al was de eerste aanzet niet zo positief, ik hoop en verwacht dat onze supporters zich vanaf nu op een goede manier laten zien."

Arne Slot geeft Gernot Trauner een schouderklopje op de persconferntie. Arne Slot geeft Gernot Trauner een schouderklopje op de persconferntie. Foto: ANP

'Het wordt een hele uitdaging om hier te winnen'

Feyenoord is in groep E nog ongeslagen en leidt met zeven punten uit drie duels. Bij winst op Union, dat twee weken geleden in Rotterdam met 3-1 werd verslagen, wordt een grote stap gezet richting de achtste finales.

Slot wilde niet op de mogelijke scenario's vooruitlopen. "Het wordt al een grote uitdaging voor ons om hier een Europese uitwedstrijd te winnen. Zo vaak is dat niet gebeurd in de recente historie van Feyenoord."

Volgens Slot was de laatste competitiewedstrijd bij Sparta, die vlak voor tijd met 0-1 werd gewonnen, een goede test voor zijn ploeg. "We hebben zondag heel goed verdedigd, net als twee weken geleden in De Kuip. Maar het blijft een uitdaging om tegen dit type spel geen kansen weg te geven."