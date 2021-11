PSV-trainer Roger Schmidt beseft dat PSV donderdag moet winnen bij AS Monaco om overwintering in de Europa League in eigen hand te houden. De Eindhovenaren staan derde in hun poule B, terwijl alleen de groepswinnaar zich rechtstreeks plaatst voor de knock-outfase.

"Winst is noodzakelijk", benadrukte Schmidt donderdag tijdens een persconferentie. "Het gaat om een grote en heel belangrijke wedstrijd. In de groep staan we onder druk en we willen juist overwintering in dit toernooi in eigen hand houden. Ook al kan er bij een gelijkspel ook nog van alles gebeuren."

PSV staat met vier punten in poule B op de derde plaats, achter AS Monaco (zeven punten) en Real Sociedad (vijf punten). De Brabanders verloren vorige maand de thuiswedstrijd tegen Monaco met 1-2. Aanvaller Myron Boadu (ex-AZ) opende namens de ploeg van trainer Niko Kovac de score in Eindhoven.

Schmidt kan in Monaco door blessures niet beschikken over vijf man: Mario Götze (ziek), Noni Madueke (hamstring), Ryan Thomas (knie), Cody Gakpo (enkel) en Davy Pröpper (enkel).

"We missen vijf spelers en het zijn niet de minsten", beaamde Schmidt. "Ze hebben allemaal al laten zien hoe belangrijk ze voor PSV zijn. Zaterdag hebben we laten zien dat we ook zonder hen in staat zijn doelpunten te maken. De aanvallers hebben zelfvertrouwen gekregen en zijn gebrand om dat te laten zien."

PSV begint mogelijk in zelfde opstelling als tegen Twente

PSV begint tegen Monaco mogelijk in dezelfde opstelling als zaterdag tegen FC Twente (5-2). "We hebben een aantal mogelijkheden om te variëren", gaf Schmidt aan.

"Ik ben er nog niet helemaal uit wat de beste aanpak is, maar ik verzeker iedereen dat we gemotiveerd zijn om alles te geven. In de eerste wedstrijd tegen Monaco misten we het geluk en daardoor behaalden we geen goed resultaat. Aan ons de taak om donderdag opnieuw goed voetbal te laten zien en dat te koppelen aan resultaat."

AS Monaco-PSV begint donderdag om 18.45 uur. De wedstrijd staat onder leiding van de Turkse scheidsrechter Cüneyt `Çakir.

