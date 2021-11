In de aanloop naar de Conference-wedstrijd van Feyenoord donderdag tegen Union Berlin is een restant van de Berlijnse Muur beklad door supporters van de Rotterdamse club. De politie heeft de twee vermoedelijke daders gearresteerd, meldt de Berliner Zeitung woensdag.

De graffiti werd aangebracht bij de East Side Gallery. Het woord Feyenoord stond daar op de muur gekalkt in letters die samen 18 meter lang en 2 meter hoog waren.

De gemaskerde daders werden woensdag rond 1.45 uur op heterdaad betrapt door een beveiliger, die de politie alarmeerde. Volgens de Duitse justitie hebben ze de Nederlandse nationaliteit. Fans van Union hebben de letters inmiddels overgeschilderd.

Feyenoord en Union Berlin nemen het donderdagavond tegen elkaar op in de Conference League. Het duel is beladen, zeker nadat twee weken geleden daags voor het duel in Rotterdam de directie van de Duitse club werd belaagd in een café in Rotterdam.

In het Olympiastadion zijn donderdag zeker 5.200 Nederlandse fans aanwezig. Een onbekend aantal mensen is zonder ticket naar Duitsland afgereisd. De plaatselijke politie heeft gezegd alles in het werk te stellen om de supportersgroepen gescheiden van elkaar te houden.