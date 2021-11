Unai Emery heeft de mogelijkheid om trainer te worden van Newcastle United laten lopen. De Engelse club is na een recente overname door een investeringsmaatschappij uit Saoedi-Arabië een van de rijkste clubs ter wereld.

Emery, die woensdag zijn vijftigste verjaardag viert, wil Villarreal trouw blijven. De oud-trainer van onder meer Arsenal, Paris Saint-Germain en Sevilla is bezig aan zijn tweede seizoen bij de club waarmee hij in het voorjaar de Europa League won.

De laatste dagen werd Emery door Spaanse en Britse media in verband gebracht met Newcastle. In een bericht op zijn sociale media laat de Spanjaard weten niet te willen vertrekken, overigens zonder de naam Newcastle te noemen.

"De laatste dagen was er veel rumoer rondom een club uit een ander land", schrijft Emery. "Ik wil graag duidelijkheid bieden: Villarreal is momenteel voor mij het belangrijkst."

"Ik voel me hier thuis en ben 100 procent gecommitteerd aan de club. Om eerlijk te zijn voel ik me erg gevleid door de interesse van de grote buitenlandse club, maar ik ben heel dankbaar dat ik hier kan blijven."

Newcastle staat met interim-coach in degradatiezone

Op 20 oktober, kort na de Saoedische overname, werd manager Steve Bruce weggestuurd bij Newcastle. De ploeg staat momenteel in de degradatiezone van de Premier League en wordt voorlopig geleid door interim-coach Graeme Jones.

Villarreal, waar Oranje-international Arnaut Danjuma Groeneveld clubtopscorer is, staat momenteel slechts dertiende in La Liga. In de Champions League presteren de Spanjaarden beduidend beter. Na de 2-0-zege op Young Boys van dinsdag is de club gedeeld koploper in de poule, samen met Manchester United.