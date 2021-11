AS Roma kondigt een zerotolerancebeleid aan als het om racistische uitingen van fans gaat. De club reageert daarmee op een straf die de competitieorganisator heeft uitgesproken na discriminerende en racistische spreekkoren in het duel met AC Milan van zondag.

Met name Zlatan Ibrahimovic en Franck Kessié moesten het ontgelden tijdens de topper in Rome. De Zweed en de Ivoriaan waren zondag allebei trefzeker voor AC Milan, dat de wedstrijd met 1-2 won.

Wanneer het binnen een jaar opnieuw misgaat, moet het vak in Stadio Olimpico waar de misdragende fans zich bevinden voor één duel dicht blijven, zo meldde de Lega Serie A eerder al. Het gaat om de zogenoemde Curva Sud, de plek waar de harde kern van AS Roma zich ophoudt.

"Er is bij ons zero tolerance voor elke vorm van racisme", reageerde AS Roma dinsdagavond in een verklaring. "De club zet zich al jaren in om racisme en elke vorm van discriminatie tegen te gaan. Als organisatie blijven we er alles aan doen om het gedrag van sommige fans in positieve zin te veranderen."

De Romeinse club voegde daar verder aan toe dat het nog niet in het bezit is van alle informatie en bewijsmateriaal met betrekking tot de gebeurtenissen tegen AC Milan. AS Roma heeft wel contact met de autoriteiten om erachter te komen wat er precies is gebeurd.

