Tahith Chong is woensdag geopereerd aan een gescheurde spier in de lies. De jeugdinternational van Oranje speelde dit seizoen op huurbasis bij Birmingham City, maar gaat revalideren bij zijn werkgever Manchester United.

Volgens United moet Chong vier tot vijf maanden herstellen van de operatie, waardoor hij mogelijk pas aan het einde van het seizoen weer in actie kan komen.

Chong had dit seizoen een vaste basisplaats bij Birmingham, een middenmoter in het Championship. "Zijn blessure is een enorm verlies voor ons", zegt manager Lee Bowyer.

"Chong was een geweldige speler voor de club. Ik hoop alleen maar dat hij weer volledig herstelt. In Manchester is hij in goede handen."

Chong liep de blessure op een onschuldig moment op. "Het was zoiets kleins. Hij gaf een pass over 5 meter, zonder tegenstander in de buurt, en daarbij beschadigde hij zijn liesstreek", vertelt Bowyer.

De 21-jarige aanvaller werd in 2016 door United weggeplukt uit de jeugdopleiding van Feyenoord. Chong speelde zestien officiële duels in het eerste elftal van de Engelse topclub, die hem vorig seizoen op huurbasis ervaring liet opdoen bij Werder Bremen en Club Brugge.

Het contract van de op Curaçao geboren Chong bij United loopt komende zomer af.