Dennis te Kloese heeft wel oren naar de positie van algemeen directeur bij Feyenoord. De in Bussum geboren bestuurder is naar verluidt de belangrijkste kandidaat om de onlangs opgestapte Mark Koevermans op te volgen bij de Rotterdammers.

De 46-jarige Te Kloese is momenteel werkzaam als directeur bij MLS-club LA Galaxy. Eerder was hij lange tijd actief in Mexico. Volgens diverse media heeft hij al een akkoord bereikt met Feyenoord, maar witte rook is er nog niet.

"Ik sta er zeker voor open, maar heb hier (bij LA Galaxy, red.) nog een contract voor een jaar en kan niet zomaar weglopen", zegt Te Kloese woensdag in een eerste reactie op de geruchten tegen de NOS.

Volgens De Telegraaf is het de bedoeling dat Te Kloese - als de deal doorgaat - in de kerstperiode naar Nederland verhuist, waarna hij per 1 januari aan de slag gaat bij Feyenoord.

Te Kloese is sinds 2018 de directeur van LA Galaxy. Daarvoor was hij onder meer scout bij Ajax en vier jaar de algemeen directeur van de Mexicaanse voetbalbond.