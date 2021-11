PSV moet het donderdag in de Europa League tegen AS Monaco zonder Mario Götze en Davy Pröpper stellen. Bij Feyenoord zit Mark Diemers voor het Conference League-duel met Union Berlin voor het eerst dit seizoen bij de wedstrijdselectie.

Götze is nog altijd ziek en Pröpper bleef met een enkelblessure in Eindhoven achter. De Nederlandse middenvelder viel zaterdag nog wel in bij de 5-2-zege op FC Twente.

Ook Noni Madueke (hamstring), Cody Gakpo (enkel) en Ryan Thomas (knie) zijn donderdag niet inzetbaar voor PSV. Trainer Schmidt verwacht het trio niet terug voor de interlandperiode later deze maand.

Ritsu Doan behoort wel weer tot de negentienkoppige selectie van PSV. De Japanner liep vorige maand een knieblessure op en is eerder hersteld dan aanvankelijk werd gedacht.

Twee weken geleden leed PSV een ongelukkige 1-2-thuisnederlaag tegen Monaco, de huidige nummer tien in de Ligue 1. De ploeg uit het prinsdom staat wel bovenaan in de Europa League-poule en kan zich met een nieuwe zege op PSV verzekeren van een plek in de knock-outfase.

Monaco-PSV begint donderdag om 18.45 uur en staat onder leiding van de Turkse arbiter Cüneyt Çakir.

Stand groep B Europa League 1. AS Monaco 3-7 (+2)

2. Real Sociedad 3-5 (+1)

3. PSV 3-4 (+2)

4. Sturm Graz 3-0 (-5)

Diemers hersteld van knieblessure

Diemers zat dit seizoen nog niet eerder bij de wedstrijdselectie van Feyenoord, nadat hij in de voorbereiding een knieblessure had opgelopen. De middenvelder traint sinds een week weer mee met de Rotterdammers.

Trainer Arne Slot vertrekt daardoor met een volledig fitte selectie van 22 spelers naar Berlijn. Feyenoord won twee weken geleden in De Kuip met 3-1 van Union Berlin.

De Rotterdammers zijn koploper in groep E van de Conference League en kunnen zich donderdag al plaatsen voor de knock-outfase. Dan moet Feyenoord zelf winnen van de huidige nummer zes in de Bundesliga en moet Slavia Praag thuis verliezen van Maccabi Haifa.

Union Berlin-Feyenoord begint donderdag om 21.00 uur en wordt geleid door de Pool Daniel Stefanski.