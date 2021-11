Teun Koopmeiners baalt dat uitgerekend Cristiano Ronaldo in de slotfase voor de gelijkmaker zorgde in de Champions League-wedstrijd tussen Atalanta en Manchester United. Door de treffer van de Portugees in de extra tijd werd het 2-2 in Bergamo.

"Voor de neutrale toeschouwer is het weer een fantastische Champions League-avond geweest, maar voor ons is het heel zuur dat precies hij 'm zo perfect raakt in de extra tijd", zei Koopmeiners na afloop tegen RTL 7.

Het Atalanta van Koopmeiners was in eigen huis tot twee keer toe op voorsprong gekomen, maar Manchester United maakte de achterstand telkens goed door een treffer van Ronaldo. Vlak voor het rustsignaal maakte de sterspeler van de Engelse de openingstreffer van Atalanta ongedaan, waarna hij in de blessuretijd weer een hoofdrol opeiste.

"We weten dat hij de kwaliteiten heeft, dat weet iedereen", aldus Koopmeiners, die Ronaldo in de wedstrijd op Old Trafford in de slotfase ook al de winnende 2-1 zag maken. "Vandaag verdienden we om te winnen, omdat we het met vlagen heel goed deden."

Cristiano Ronaldo is door het dolle heen na zijn late gelijkmaker. Cristiano Ronaldo is door het dolle heen na zijn late gelijkmaker. Foto: Getty Images

'Het is ongelooflijk wat hij doet'

Ronaldo zelf bleef bescheiden na zijn hoofdrol in Bergamo. "Het was een moeilijke wedstrijd. Het is altijd moeilijk om hier te spelen, maar we geloofden tot het einde in een goed resultaat. Ik heb mijn team aan een punt geholpen, dus ik ben blij."

Manager Ole Gunnar Solskjaer sprak vol bewondering over Ronaldo. "Het is ongelooflijk. Als er iemand is die je op zo'n moment zo'n kans wilt geven, is het hem wel. Het is echt ongelooflijk wat hij hier weer doet."

Door de late gelijkmaker blijft Manchester United aan kop in de groep F. De ploeg van de geplaagde manager Ole Gunnar Solskjaer heeft evenveel punten als Villarreal (zeven), maar een beter doelsaldo dan de formatie van Oranje-international Arnaut Danjuma Groeneveld.