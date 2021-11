Sportbonden en -clubs zijn ontstemd over het besluit van het demissionaire kabinet om het coronatoegangsbewijs vanaf zaterdag ook verplicht te stellen voor amateursporters boven de achttien jaar. De KNVB en NOC*NSF roepen de Tweede Kamer op om de nieuwe maatregelen tegen te houden.

"Ik merk vooral onbegrip en toch ook wel wat boosheid bij onze leden", zegt algemeen directeur Marc van den Tweel van sportkoepel NOC*NSF tegen NPO Radio 1. "Je zou sporten en bewegen in deze coronacrisis juist moeten aanmoedigen en niet beperken."

Vanaf zaterdag moet iedereen die het complex van een amateurclub betreedt in het bezit zijn van een coronapas. Voor kinderen tot achttien jaar geldt een uitzondering, voor zowel spelers als toeschouwers. Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vertelden dinsdag op hun persconferentie niet voor hoelang de plicht geldt.

De KNVB vindt dat de plannen "praktisch gezien onuitvoerbaar" zijn. "Het amateurvoetbal heeft met alle coronamaatregelen meebewogen maar dit is gewoon een brug te ver en niet handhaafbaar", schrijft de voetbalbond. "'Den Haag' onderkent opnieuw de kracht van de sport niet."

De Tweede Kamer debatteert woensdag over de plannen van het demissionaire kabinet. "De KNVB roept samen met NOC*NSF de Tweede Kamer op om de sport de hand te reiken en sporten bij amateurverenigingen zonder coronatoegangsbewijs voor iedereen mogelijk te maken."

'Wie dit van ons verlangt, is niet ter zake kundig'

Ben van Olffen, voorzitter van de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV), stelt dat de nieuwe maatregelen gelijkstaan aan een totale lockdown van de Nederlandse amateursport.

"Wie dit van ons verlangt, is niet ter zake kundig", aldus Van Olffen. "De Tweede Kamer moet dit tegenhouden. Deze maatregel schiet zijn doel totaal voorbij. Dit is onvoorstelbaar."

"We praten over complexen die van alle kanten vrij toegankelijk zijn. Geen enkele club kan hier de controle over behouden. Daarnaast heeft elk elftal wel enkele spelers die niet zijn gevaccineerd. Zonder hen kan de competitie niet worden afgemaakt. Het sporten wordt de mensen onmogelijk gemaakt, of het nu voetballers, tennissers of badmintonners zijn."

Voorzitter Mart Vergouwen van voetbalclub Katwijk vreest dat meerdere elftallen met ingang van komend weekeinde niet genoeg spelers hebben, dat vrijwilligers het laten afweten en dat er geen mensen zijn om te controleren op de coronapas.

"Kabinet, wat doe je ons aan", aldus Vergouwen. "De eerste berichten van mensen die hun lidmaatschap willen opzeggen komen al binnen. Wij komen uit een klein dorp en het is wel bekend dat een groot deel van onze bevolking niet is gevaccineerd. Die gaan dat nu echt niet doen om bij ons binnen te mogen komen."

Bonden overleggen met NOC*NSF

Hockeybond KNHB meldt in een verklaring "teleurgesteld en ontstemd" te zijn over de nieuwe maatregelen, die volgens het kabinet nodig zijn om het stijgende aantal coronabesmettingen af te remmen.

"De nieuwe maatregelen maken het laagdrempelig sporten voor iedereen onmogelijk", schrijft de KNHB. "We overleggen met NOC*NSF en de andere sportbonden en blijven al het mogelijke doen om sporten voor iedereen en zonder coronatestbewijs mogelijk te maken."

Volleybalbond Nevobo reageert "bezorgd" op de nieuwe regels. "We komen langzaam maar zeker ook op de grens van wat we van onze vrijwilligers kunnen en mogen vragen om de maatregelen te organiseren en te handhaven, al helemaal op deze zeer korte termijn richting komend weekend", zegt algemeen directeur Guido Davio.

De zwembond stelt zich iets gematigder op. "Wij vinden het erg jammer dat we een stap terug moeten doen, maar we zijn blij dat zwemmen nog steeds mogelijk is en wij volgen dan ook de maatregelen van de overheid."