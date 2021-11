Clubs, politie en gemeenten van speelsteden gaan voorafgaand "scherper kijken" of een wedstrijd kan doorgaan. Dat heeft demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) dinsdag gezegd na overleg met de KNVB over het recente supportersgeweld.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij nieuws over supportersgeweld in het voetbal

"We gaan de veiligheidstoetsing bij de wedstrijden vooraf heel erg aanscherpen. Kan die wedstrijd op deze manier doorgaan? Of kan het stadion maar voor een deel gevuld worden? Of is de situatie zo dat we het niet doen?", aldus Grapperhaus na afloop van het gesprek met KNVB-directeur Marianne van Leeuwen.

Het gesprek tussen Grapperhaus en Van Leeuwen stond al eerder gepland, maar werd naar voren gehaald toen afgelopen vrijdag de Limburgse derby tussen MVV en Roda JC uitdraaide op rellen. De Mobiele Eenheid (ME) moest eraan te pas komen om de orde te herstellen in Stadion de Geusselt in Maastricht.

Het was niet de eerste wedstrijd dit seizoen die uit de hand liep. Zo zochten supporters van NEC na de Gelderse derby tegen Vitesse de confrontatie met de politie. Daarbij werden 22 arrestaties verricht. Ook FC Utrecht-RKC en FC Groningen-Vitesse werden ontsierd door wangedrag van fans.

"Een van de belangrijkste conclusies van de afgelopen dagen is dat we de afspraken en de instrumenten wél hebben, maar dat we die moeten afstoffen en goed moeten gaan gebruiken", aldus Van Leeuwen, die woensdag met de clubs om de tafel gaat.

Agenten van de mobiele eenheid (ME) moesten afgelopen vrijdag de orde herstellen bij MVV-Roda JC. Agenten van de mobiele eenheid (ME) moesten afgelopen vrijdag de orde herstellen bij MVV-Roda JC. Foto: Pro Shots

'Mensen moeten opdraaien voor wat ze doen'

Grapperhaus herhaalde dinsdag dat hij streng gaat optreden tegen de hooligans en een lik-op-stukbeleid gaat hanteren. "We willen samen de criminele types, die de wedstrijden verzieken en geweld plegen en illegaal vuurwerk afsteken, steviger aanpakken."

"Er zijn behoorlijk wat mensen opgepakt, ook vrijdag bij MVV-Roda. Dan ga ik terug naar de avondklokrellen. Toen dachten mensen dat ze gratuit ruiten konden ingooien en winkels konden leeghalen. Dat hebben ze geweten. Want daar is lik-op-stuk van gezegd: we gaan de schade op jullie verhalen."

"Voetbal is een sport. Daar komen mensen naartoe die willen hun club toejuichen en naar een mooie pot kijken. Als er een kleine groep is die dat gaat verzieken, of dat nou is met bier gooien of geweld en intimidatie, dan gaan we erbovenop zitten. De sport moet kunnen doorgaan en deze mensen moeten opdraaien voor wat ze doen."

Burgemeester Paul Depla, die in de Regiegroep Voetbal en Veiligheid de burgemeesters vertegenwoordigt, riep maandag op extra maatregelen te treffen om het geweld uit te bannen. Hij dacht daarbij aan het sluiten van vakken, een (digitale) meldplicht voor hooligans met een stadionverbod en een strafpuntensysteem met gevolgen voor de licentie van clubs die de veiligheid niet op orde hebben.