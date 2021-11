AS Roma-coach José Mourinho moet een boete van 10.000 euro betalen voor zijn "ironische houding" naar de scheidsrechter na afloop van AS Roma-AC Milan (1-2) afgelopen zondag. Dat heeft de disciplinaire commissie van de Serie A dinsdag bekendgemaakt.

De 58-jarige Mourinho weigerde na de wedstrijd tegenover het clubkanaal van AS Roma iets te zeggen over het optreden van scheidsrechter Fabio Maresca, die een strafschop toekende aan AC Milan. Daaruit maakte Franck Kessié de 0-2.

"De felicitaties gaan naar AC Milan", zei Mourinho. "Ik wil niets meer zeggen, want dan zou ik volgende week niet meer in de dug-out staan. Ik ben boos omdat er geen respect is getoond voor de Roma-fans. Dat is alles."

Nu blijkt Mourinho zich in de catacomben alsnog te hebben laten gaan. "Rondom de kleedkamer van de scheidsrechter heeft hij een ironische houding getoond ten opzichte van de arbitrage, waarbij hij respectloze woorden heeft geuit", verklaart de tuchtcommissie de boete van 10.000 euro.

De Curva Sud, de zijde van de fanatieke supporters van AS Roma. Foto: Getty Images

Ook voorwaardelijke straf voor racistische leuzen

De geldboete voor Mourinho is niet de enige straf die AS Roma heeft ontvangen voor de gebeurtenissen rondom de thuiswedstrijd tegen AC Milan. De club heeft een voorwaardelijke straf gekregen voor racistische spreekkoren richting Zlatan Ibrahimovic en Kessié.

Ibrahimovic kreeg vlak voor het nemen van een vrije trap te horen: 'Je bent een zigeuner'. Daarmee werd verwezen naar de afkomst van de Zweed, wiens roots in de Balkan liggen. Ook klonken er apengeluiden toen Kessié aanlegde voor de strafschop.

Als de spreekkoren binnen één jaar nog een keer voorkomen, moet AS Roma de vakken met de fanatieke supporters (de Curva Sud) in Stadio Olimpico één wedstrijd sluiten. Volgens de disciplinaire commissie is het bewezen dat de leuzen uit die vakken klonken.