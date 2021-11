Ajax kan woensdag op bezoek bij Borussia Dortmund de eerste Nederlandse club ooit worden met louter zeges in de eerste vier speelronden van de Champions League. Het veiligstellen van een plek in de knock-outfase na vier van de zes groepswedstrijden zou geen primeur zijn.

Volg nieuws over Ajax Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Ajax

Om zich woensdag al te verzekeren van overwintering in de Champions League kan een gelijkspel ook al voldoende zijn voor Ajax, maar dan mag Sporting CP in Lissabon niet winnen van Besiktas.

PSV slaagde er al eens in na vier duels zeker te zijn van overwintering in het miljoenenbal, maar de Eindhovenaren begonnen destijds het seizoen 2006/2007 met een 0-0-gelijkspel tegen Liverpool. Na zeges op Girondins de Bordeaux en Galatasaray (twee keer) was plaatsing al een feit.

In de historische Champions League-campagne van 1994/1995 startte Ajax de weg naar de eindzege met twee overwinningen en twee gelijke spelen. Dat was ook het geval in het seizoen 2018/2019, toen de Amsterdammers tot de halve finales reikten.

197 Bekijk hier de samenvatting van Ajax-Borussia Dortmund (4-0)

Ajax kan in voetsporen treden van FC Zenit

Bijna elk seizoen gebeurt het wel dat een of meer clubs de eerste vier wedstrijden in de groepsfase winnen, maar het is wel een bijzonderheid als een club van buiten de vijf grote competities (Engeland, Spanje, Duitsland, Italië of Frankrijk) daarin slaagt. Ajax treedt bij winst woensdag in Dortmund in de voetsporen van Spartak Moskou (1995/1996), FC Porto (1996/1997) en FC Zenit (2015/2016).

Mocht het misgaan voor Ajax in Dortmund, dan heeft de ploeg van trainer Erik ten Hag nog een uitwedstrijd tegen Besiktas en een thuiswedstrijd tegen Sporting CP om overwintering in de Champions League alsnog veilig te stellen. Dat zou dan de zevende keer zijn in zeventien deelnames aan de Champions League, die in 1992 werd opgericht.

Ajax is met zes keer overwinteren al gedeeld recordhouder als we louter kijken naar clubs van buiten de vijf grote competities. FC Porto overwinterde ook zes keer.

Borussia Dortmund tegen Ajax begint woensdag om 21.00 uur in het Signal Iduna Stadion en staat onder leiding van de Engelsman Michael Oliver.