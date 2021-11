Voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter en voormalig UEFA-voorzitter Michel Platini zijn door het Zwitserse parket in staat van beschuldiging gesteld wegens fraude. Beide oud-bestuurders worden ook vervolgd wegens misbruik van vertrouwen, valsheid in geschrifte en crimineel wanbeheer.

De zaak draait om een verdachte betaling van Blatter aan Platini in 2011. De oud-voorzitter van de UEFA ontving destijds ruim 1,8 miljoen euro voor werkzaamheden die hij tussen 1998 en 2002 als consultant zou hebben verricht. Een schriftelijk contract was er echter niet.

"Het door de Zwitserse openbare aanklager verzamelde bewijsmateriaal versterkt het vermoeden dat er geen wettelijke basis is voor die betaling", aldus het Zwitserse parket. "Deze betaling heeft de activa van de FIFA schade toegebracht en Platini onrechtmatig verrijkt."

De 85-jarige Blatter en de 66-jarige Platini zullen binnen enkele maanden voor de rechter moeten verschijnen.

Sepp Blatter was van 1998 tot en met 2015 de voorzitter van de FIFA. Foto: Pro Shots

Blatter nog altijd geschorst, Platini keert terug in voetbalwereld

De FIFA schorste Blatter in 2015 voor acht jaar vanwege de dubieuze betaling aan Platini. De schorsing werd later teruggebracht tot zes jaar. Afgelopen maart kreeg Blatter te horen dat hij voor nog eens zeven jaar is geschorst.

De ethische commissie van de FIFA acht Blatter ook schuldig aan plichtsverzuim, belangenverstrengeling en het aanbieden of aanvaarden van geschenken en bonussen. Deze nieuwe schorsing ging vorige maand in, toen de oude sanctie van zes jaar was verstreken.

Platini keert deze maand juist weer terug in de voetballerij. De Fransman, die sinds het najaar van 2019 verlost is van zijn schorsing, treedt in november toe tot het bestuur van de internationale spelersvakbond FIFPRO.