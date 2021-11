Julian Nagelsmann keert dinsdagavond in de thuiswedstrijd tegen Benfica in de Champions League terug op de bank bij Bayern München. De 34-jarige coach testte negatief op het coronavirus en mag weer aanwezig zijn bij wedstrijden.

De 34-jarige Nagelsmann ontbrak twee weken terug in Lissabon omdat hij zich in Portugal grieperig voelde. Later bleek dat hij het coronavirus had opgelopen, ondanks een volledige vaccinatie. Met assistent-coach Dino Toppmöller op de bank won Bayern toen met 0-4.

Nagelsmann vloog met een ambulancepiloot en gescheiden van de groep terug naar München en ging daar in isolatie. Hij miste vervolgens ook de wedstrijden tegen Hoffenheim (4-0-zege), Borussia Mönchengladbach (5-0-verlies in de beker) en Union Berlin (2-5-zege).

Onder leiding van Nagelsmann, die afgelopen zomer overkwam van RB Leipzig, is Bayern München goed begonnen aan het nieuwe seizoen. De Duitse recordkampioen is koploper in zowel de Bundesliga als in groep E in de Champions League.

De wedstrijd tussen Bayern München en Benfica begint dinsdag om 21.00 uur. Bij een overwinning is Bayern zeker van een plek in de achtste finales.

