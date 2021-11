De 4-0-nederlaag in de Champions League tegen Ajax in oktober heeft lang nagedreund bij Borussia Dortmund. Volgens trainer Marco Rose hebben de overwinningen van de afgelopen weken zijn ploeg echter weer het nodige vertrouwen gegeven.

"We moeten beter en moediger spelen dan we in Amsterdam hebben gedaan. De heenwedstrijd heeft ons lang beziggehouden en geïrriteerd. Maar na de overwinningen van de laatste weken zou het vertrouwen nu terug moeten zijn", zei Rose dinsdag op zijn persconferentie.

Na de pijnlijke nederlaag bij Ajax boekte Borussia Dortmund drie overwinningen op rij. Arminia Bielefeld (1-3) en FC Köln (2-0) werden verslagen in de Bundesliga en tussendoor was 'BVB' in het Duitse bekertoernooi met 2-0 te sterk voor FC Ingolstadt.

"We zullen woensdag een ander Dortmund zien", vervolgde Rose. "Je weet wat je van Ajax kan verwachten en we weten dat we tegen een sterk team spelen. We moeten volhouden als zij een paar minuten de bal hebben. Maar als wij de bal hebben, kunnen zij ons geen pijn doen."

Dortmund kan in het eigen Signal Iduna Park niet over een fitte selectie beschikken. De Duitsers missen niet alleen topschutter Erling Haaland, maar ook onder anderen Raphael Guerrero, Emre Can, Nico Schulz en Giovanni Reyna.

197 Bekijk hier de samenvatting van Ajax-Borussia Dortmund (4-0)

Hummels: 'Ajax leuk om naar te kijken'

Mats Hummels heeft veel respect voor Ajax. Volgens de Duitse verdediger speelt de ploeg uit Amsterdam geweldig voetbal en is de speelstijl heel dynamisch met veel diepgang. "De hele manier van spelen is gericht op succes en leuk om naar te kijken."

In de wedstrijd in Amsterdam maakte Antony veel indruk tegen Dortmund, maar Hummels vindt niet dat Dortmund alleen naar de Braziliaan moet kijken. "Ze hebben veel verschillende manieren om aan te vallen en Dusan Tadic is ook een geweldige buitenspeler."

De wedstrijd tussen Borussia Dortmund en Ajax begint woensdag om 21.00 uur. De Engelsman Michael Oliver is de scheidsrechter van dienst. Ajax kan zich in Duitsland al na vier van de zes pouleduels kwalificeren voor de achtste finales.

Stand in CL-groep C 1. Ajax 3-9 (+10)

2. Borussia Dortmund 3-6 (-2)

3. Sporting CP 3-3 (-2)

4. Besiktas 3-0 (-6)

