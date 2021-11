De Noorse selectie voor de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen het Nederlands elftal telt drie Eredivisie-spelers. Bondscoach Stale Solbakken heeft de Feyenoord-spelers Marcus Pedersen en Fredrik Aursnes en Fredrik Midtsjø van AZ (foto) opgeroepen.

Met aanvoerder Martin Ødegaard, middenvelder Morten Thorsby en spits Alexander Sørloth zitten ook drie spelers in de Noorse selectie met een verleden in de Eredivisie.

Erling Haaland ontbreekt vanwege een heupblessure in de groep van 26 spelers. Eerder werd al bekend dat de topschutter het duel met Oranje zou missen. Haaland moet door de blessure woensdag ook het Champions League-duel tussen Dortmund en Ajax laten schieten.

Van Gaal maakt selectie vrijdag bekend

In de WK-kwalificatie staan nog twee wedstrijden op het programma. Noorwegen neemt het op 13 november in Oslo op tegen Letland en komt drie dagen later naar Rotterdam voor de afsluitende wedstrijd tegen Oranje.

Oranje, dat zelf eerst nog uit tegen Montenegro speelt, heeft twee punten meer dan de Noren. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK in Qatar, de nummer twee krijgt een herkansing in de play-offs.

Bondscoach Louis van Gaal maakt vrijdag zijn selectie bekend.