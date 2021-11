Tottenham Hotspur heeft Antonio Conte dinsdag aangesteld als de nieuwe manager. De Engelse club, die het donderdag in de Conference League opneemt tegen Vitesse, ontsloeg een dag eerder trainer Nuno Espírito Santo.

De 52-jarige Conte tekent tot de zomer van 2023. Hij leidde Internazionale afgelopen seizoen naar het kampioenschap in de Serie A. Daarna vertrok de trainer bij de club in Milaan wegens onenigheid over transferplannen.

Eerder was Conte onder meer bondscoach van Italië en had hij Juventus en Chelsea onder zijn hoede. Ook die clubs leidde de voormalige middenvelder naar de landstitel.

"Ik ben bijzonder blij dat ik weer als trainer aan de slag kan. En dat bij een ploeg die de ambitie heeft om een hoofdrolspeler te zijn in de Premier League", zegt Conte op de website van de 'Spurs'.

De Italiaan ziet grote mogelijkheden bij de Londense club. "De trainingsfaciliteiten zijn van topniveau en de club speelt in een van de beste stadions ter wereld. Ik kan niet wachten om te beginnen."

Conte wilde in zomer nog niet aan de slag bij 'Spurs'

Afgelopen zomer was Conte ook al in beeld om José Mourinho op te volgen, maar Tottenham koos uiteindelijk voor Wolverhampton-coach Nuno. De Portugees (die Oranje-international Steven Bergwijn veel speeltijd gaf) moest vertrekken na tien competitieduels, waarvan de helft verloren werd. De verliezend finalist van de Champions League in 2019 staat momenteel slechts negende in de Premier Legaue.

"Afgelopen zomer was mijn vertrek bij Inter nog te recent, emotioneel gezien was het nog niet het juiste moment om weer als coach aan de slag te gaan", vertelde Conte. "Maar nu de mogelijkheid opnieuw voorbijkwam, grijp ik die met veel overtuiging aan. Het enthousiasme van voorzitter Daniel Levy maakte veel indruk op me."

Conte debuteert donderdag (aftrap 21.00 uur) op de bank bij Tottenham in de thuiswedstrijd tegen Vitesse.

