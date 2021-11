Noussair Mazraoui keert terug in de selectie van Ajax voor de Champions League-wedstrijd van woensdag bij Borussia Dortmund. De rechtsback ontbrak afgelopen weekend tegen Heracles Almelo. Ook Zakaria Labyad zit er weer bij.

Volg nieuws over Ajax Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Ajax

De 23-jarige Mazraoui en de 28-jarige Labyad waren zaterdag tegen Heracles Almelo (0-0) afwezig vanwege medische redenen, maar zaten dinsdag met 21 ploeggenoten in de bus op weg naar Duitsland.

Met de terugkeer van Mazraoui kan Ajax-trainer Erik Ten Hag woensdag over zijn sterkste ploeg beschikken. Alleen de langdurig geblesseerden Maarten Stekelenburg en Sean Klaiber zijn er niet bij.

Ook doelman André Onana is nog afwezig. De sluitpost uit Kameroen mag vanaf donderdag weer in actie komen voor Ajax omdat zijn dopingschorsing eindigt. Onana kan zondag tegen Go Ahead Eagles zijn rentree maken.

De wedstrijd tussen Borussia Dortmund en Ajax begint woensdag om 21.00 uur. De Engelsman Michael Oliver is de scheidsrechter van dienst. Ajax, dat in Amsterdam met 4-0 won van Dortmund, kan zich in Duitsland al na vier van de zes pouleduels kwalificeren voor de achtste finales.

Stand in CL-groep C 1. Ajax 3-9 (+10)

2. Borussia Dortmund 3-6 (-2)

3. Sporting CP 3-3 (-2)

4. Besiktas 3-0 (-6)

197 Bekijk hier de samenvatting van Ajax-Borussia Dortmund (4-0)

Bekijk de stand, het programma en de uitslagen in de Champions League