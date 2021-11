Dennis te Kloese is naar verluidt de belangrijkste kandidaat om Mark Koevermans op te volgen bij Feyenoord. De algemeen directeur stapte vorige week op wegens bedreigingen aan zijn adres.

De 46-jarige Te Kloese is momenteel bij MLS-club LA Galaxy werkzaam als directeur. Eerder was hij lange tijd actief in Mexico. Volgens De Telegraaf heeft Te Kloese een mondeling akkoord met de Rotterdamse club. Ook Rijnmond meldt dinsdag dat hij de topkandidaat is.

De in Bussum geboren Te Kloese speelde in de jeugdopleiding van Ajax en FC Utrecht, maar wist het profvoetbal niet te bereiken. Hij studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam.

Na een periode als scout van Ajax maakte hij in 2003 de overstap naar de Mexicaanse club Chivas Guadalajara, waarbij Hans Westerhof destijds hoofdtrainer was. Te Kloese werkte aanvankelijk als hoofd scouting.

Te Kloese werkte als technisch directeur en hoofd jeugdopleiding bij enkele clubs in de Verenigde Staten en Mexico voordat hij in 2011 in dienst trad bij de Mexicaanse bond. Daar werkte hij eerst als hoofd jeugdvoetbal, later was hij vier jaar algemeen directeur van de bond.

In 2018 maakte Te Kloese de overstap naar LA Galaxy, waarvoor Zlatan Ibrahimovic toen actief was. Volgens De Telegraaf verhuist Te Kloese in de kerstperiode naar Nederland, waarna hij per 1 januari aan de slag gaat bij Feyenoord.

Rijnmond meldt dat ook oud-trainer Robert Maaskant en CDA-politicus Theo van Eijk hun interesse kenbaar hebben gemaakt in De Kuip.