AZ en AFAS gaan na dit seizoen uit elkaar. Het softwarebedrijf was de laatste twaalf jaar de hoofdsponsor van de Alkmaarders. Feyenoord gaat juist een jaar langer door met hoofdsponsor EuroParcs.

Het vertrek van AFAS betekent niet alleen dat AZ op zoek moet naar een nieuwe hoofdsponsor, maar ook naar een nieuwe naam voor het stadion en een nieuwe partner voor de jeugdopleiding.

"AZ kijkt met respect, waardering en dankbaarheid terug op de samenwerking met AFAS. Het bedrijf uit Leusden schonk de Alkmaarders het vertrouwen toen de club in een moeilijke fase zat. Na twaalf seizoenen kiezen beide partijen ervoor elkaar de ruimte te geven om verder te groeien", schrijft AZ dinsdag op de eigen site.

AFAS begon in 2010 als hoofdsponsor van AZ en tekende in eerste instantie een contract voor drie jaar. Ook veranderde de naam van het stadion van AZ in dat jaar in het AFAS Stadion. De verbintenis tussen beide partijen werd twee keer verlengd en loopt dus medio 2022 af.

Foto: Pro Shots

EuroParcs tot 2023 op shirt van Feyenoord

Feyenoord gaat een jaar langer door met hoofdsponsor EuroParcs. De Rotterdammers hebben de optie in het al bestaande contract gelicht, waardoor het bedrijf nu tot medio 2023 op het shirt van Feyenoord te zien zal zijn.

"Toen we vorig jaar onze samenwerking met een jaar verlengden, hebben we daarin gelijk een optie voor nog een jaar meegenomen, gekoppeld aan een aantal doelstellingen", zegt Joris van Dijk, de commercieel directeur van Feyenoord. "Het plezier spat van deze samenwerking af en het is voor Feyenoord natuurlijk financieel enorm belangrijk dat we dit hebben kunnen verlengen."

EuroParcs is bezig aan het derde seizoen als hoofdsponsor van Feyenoord. In de afgelopen twee seizoenen was het merk Droomparken zichtbaar op het shirt van de Rotterdamse club. Sinds dit seizoen is dat EuroParcs.