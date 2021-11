De IJslandse voetballer Emil Pálsson van de Noorse club Sogndal heeft maandagavond op het veld een hartstilstand gekregen. Hij werd succesvol gereanimeerd en met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

De 28-jarige middenvelder zakte in de thuiswedstrijd tegen Stjørdals-Blink, in de Noorse tweede divisie, na twaalf minuten spelen in elkaar. De wedstrijd werd na het voorval gestaakt en het publiek werd verzocht het stadion te verlaten.

Pálsson is enkelvoudig international van IJsland. De middenvelder staat onder contract bij Sarpsborg, dat hem dit seizoen verhuurd aan Sogndal. Bij die club is hij ploeggenoot van de Nederlandse doelman Renze Fij.

Pálsson maakt het naar omstandigheden goed. Het is nog onduidelijk hoelang de speler in het ziekenhuis zal moeten blijven.

In 2011 kreeg de Noorse speler Carl-Erik Torp van Brann Bergen in een wedstrijd tegen Sogndal in hetzelfde stadion ook een hartstilstand. Hij herstelde, maar beëindigde zijn voetbalcarrière noodgedwongen.

"Gelukkig is het in beide gevallen goed afgelopen", zegt Sogndal-bestuurslid Geir Inge Heggestad tegen de Noorse omroep TV2.

"We hebben tien jaar lang onze defibrillator niet hoeven gebruiken, maar vandaag was het helaas weer nodig. Het medisch personeel heeft snel gereageerd en vanuit mijn optiek hebben ze dat heel professioneel gedaan."