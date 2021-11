Almere City-trainer Gertjan Verbeek hoopt dat de 1-2-overwinning op Helmond Sport de ommekeer voor zijn ploeg kan inluiden. De Flevolanders, die vorig seizoen nog zo dicht bij promotie naar de Eredivisie waren, boekten hun eerste zege sinds begin september.

"We zijn dit seizoen maar één keer weggespeeld, en dat was tegen Jong Ajax", zei Verbeek maandagavond in Helmond tegen ESPN. "Toen waren we echt de onderliggende partij, in alle andere wedstrijden hebben we goed meegedaan."

Toch bezet Almere City de teleurstellende achttiende plek in de Keuken Kampioen Divisie. En dat terwijl de club met het aantrekken van de ervaren Verbeek juist de stap omhoog hoopte te maken.

"In onze vorige twaalf wedstrijden zijn we geloof ik tien of elf keer op voorsprong gekomen. Maar we konden het steeds niet vasthouden", zei de voormalige trainer van onder meer Feyenoord, AZ, sc Heerenveen en FC Twente.

"Dat ligt niet aan het aanvallende gedeelte, maar in de verdediging moet het beter. Hoe houd je een tegenstander onder druk, hoe houd je controle over de wedstrijd?"

Verbeek na rust met samengeknepen billen op de bank

Ook in Helmond ging het ondanks een 0-2-voorsprong na twaalf minuten nog bijna mis voor Almere, zeker nadat de ploeg van Verbeek kort voor rust de aansluitingstreffer incasseerde.

"Op een gegeven moment ben je alleen maar aan het verdedigen, dan zit je met samengeknepen billen te wachten tot de wedstrijd eindelijk voorbij is", zei de 59-jarige coach. "Ik ga dan ook emotioneel coachen, om de jongens te pushen tot het uiterste te gaan. Ik wil ze een groot compliment geven voor hun vastberadenheid om het niet weer uit handen te geven."

Zondag staat er voor Almere een thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag op het programma.

