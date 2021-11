Burgemeester Paul Depla van Breda heeft maandag gepleit voor extra maatregelen om geweld in en rondom voetbalstadions uit te bannen. Hij denkt daarbij aan het tijdelijk sluiten van vakken in een stadion waarin het misgaat, een (digitale) meldplicht voor hooligans met een stadionverbod en een strafpuntensysteem met gevolgen voor de licentie van clubs die de veiligheid niet op orde hebben.

Depla kwam met de voorstellen na afloop van een bijeenkomst van de zogenoemde Regiegroep Voetbal en Veiligheid, waarin de KNVB, burgemeesters, politie en justitie zitten. Hij vertegenwoordigt in dit overleg de burgemeesters van de speelsteden. Hij benadrukt dat de regiegroep zelf geen besluiten kan nemen, maar vindt het hoog tijd dat er een einde komt aan aanhoudende gewelddadige confrontaties tijdens voetbalwedstrijden.

Vakken moeten in zijn ogen niet direct gesloten worden als er dingen gebeuren die niet kunnen, zoals racistische spreekkoren, geweld of het afsteken van vuurwerk. "Vanuit openbaar veiligheidsoogpunt is dat niet verstandig. Maar wel twee weken later", aldus Depla.

"Als we nu niet opstaan, normaliseren we gedrag dat niet thuishoort in voetbalstadions. En worden de kwaadwillenden onaantastbaar en weten we wie echt de baas is in het stadion." Hoe het precies zou moeten worden ingestoken, vergt volgens Depla onderzoek en uitwerking.

Alleen afgelopen weekend ging het al in verschillende Nederlandse stadions mis. MVV-Roda JC werd gestaakt, Excelsior-FC Eindhoven moest tijdelijk worden stilgelegd en bij Heracles Almelo-Ajax werden verschillende arrestaties verricht.

'Veiligheid behoort geen sluitpost te zijn'

Als het om het strafpuntensysteem gaat, denkt Depla aan een soortgelijk model dat nu al geldt voor clubs die hun financiën niet op orde hebben. Die kunnen in het uiterste geval hun licentie kwijtraken. "Veiligheid behoort geen sluitpost te zijn. Als clubs die niet op orde hebben, dient dat gevolgen te hebben."

De meldplicht is niet geheel nieuw; daar is al eerder over gesproken. "Het wordt hoog tijd dat die eindelijk wordt geëffectueerd." Ook pleit de Bredase burgemeester voor het "afstoffen van bestaande instrumenten" zoals een stadionverbod met gebiedsverbod, tuchtrechtelijke maatregelen die de KNVB kan opleggen en het beter kijken naar de organisatie rond wedstrijden.

"We hebben ons een beetje in slaap laten sussen, denkende dat het wel redelijk ging. Wat er nu in stadions gebeurt, is abnormaal. We moeten ervoor zorgen dat de mensen die zich onaantastbaar voelen het niet voor het zeggen krijgen."

De KNVB en de Eredivisie CV wilden maandagavond verder niet reageren op wat er besproken is in de Regiegroep. Beide partijen wachten eerst het overleg van dinsdagmiddag met demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) af, laten ze weten.