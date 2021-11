Heracles Almelo heeft maandag aangekondigd een informatieavond te organiseren over de ongeregeldheden op de tribunes in de thuiswedstrijd tegen Ajax (0-0) van zaterdag. Het bestuur van de Overijsselse club zegt het belangrijk te vinden dat de fans hun verhaal kwijt kunnen.

Supporters van Ajax die een kaartje hadden voor een vak met fans van de thuisclub, gingen in de tweede helft op de vuist met fans van Heracles. Ook buiten het stadion was het na afloop even onrustig.

"We balen er enorm van dat een groot deel van onze supporters zaterdagavond getuige heeft moeten zijn en last heeft gehad van ongeregeldheden. We hebben daardoor een ontzettend vervelende nasmaak overgehouden aan het mooie gelijkspel tegen Ajax", schrijft Heracles op de website.

"De gebeurtenissen zullen impact hebben gehad op velen van jullie. Dat begrijpen we maar al te goed en daarom organiseren we woensdag een informatieavond voor jou als seizoenkaarthouder en/of wedstrijdbezoeker."

Heracles is benieuwd naar de mening van de fans over hoe de club op de bewuste avond heeft gehandeld. "Natuurlijk is er de gelegenheid om daarover vragen te stellen en jouw verhaal met ons en andere Heraclieden te delen."

De politie verrichtte zaterdag drie arrestaties en sluit meerdere aanhoudingen in beide supportersgroepen niet uit.