Sergio Agüero is zeker drie maanden uitgeschakeld door een hartritmestoornis. De Argentijnse aanvaller verliet zaterdag in het duel met Deportivo Alavés (1-1) het veld met pijn op zijn borst en werd daarna in het ziekenhuis opgenomen voor een hartonderzoek.

Bij dat onderzoek werd een hartritmestoornis ontdekt. Barcelona meldt dat Agüero in ieder geval de komende drie maanden niet in actie kan komen. De 33-jarige Argentijn gaat een behandeltraject in. Aan de hand van het verloop van dat proces moet duidelijk worden wanneer Agüero weer kan spelen.

Agüero, die na langdurig blessureleed juist net bij Barcelona was teruggekeerd, moest de nacht van zaterdag op zondag uit voorzorg in het ziekenhuis doorbrengen. Zondagochtend mocht hij in het bijzijn van zijn moeder, broer en vrienden weer naar huis.

Door een kuitblessure speelde Agüero pas op 17 oktober zijn eerste wedstrijd voor FC Barcelona, dat toen nog onder leiding van trainer Ronald Koeman stond. De 97-voudig international was deze zomer transfervrij overgekomen van Manchester City.

Agüero is niet de enige voetballer bij wie de laatste jaren hartproblemen aan het licht zijn gekomen. Zo kreeg Christian Eriksen deze zomer tijdens het EK een hartstilstand en speelt Daley Blind al enige tijd met een defibrillator nadat er in 2019 een ontstoken hartspier bij hem werd ontdekt.

Voor Barcelona, dat Koeman vorige week aan de kant zette, is de langdurige afwezigheid van Agüero een nieuwe tik in een moeizaam seizoen. Met Frenkie de Jong, Ansu Fati, Ronald Araújo, Martin Braithwaite, Ousmane Dembélé, Pedri en Sergi Roberto heeft de Catalaanse club al een waslijst aan blessures. Na het gelijkspel met laagvlieger Alavés staat Barcelona slechts negende in La Liga.

