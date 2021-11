Willem II heeft aan twaalf supporters een stadionverbod opgelegd vanwege wangedrag. Mogelijk volgen nog meer stadionverboden, zo meldt de club uit Tilburg maandag.

"Tot verbazing en verdriet nemen wij waar dat met name rondom de uitwedstrijden tegen RKC Waalwijk, FC Twente en FC Utrecht een kleine minderheid enkel uit lijkt te zijn op het aanbrengen van vernielingen en het zoeken van verbale en fysieke confrontaties met andere supporters, veiligheidsmedewerkers en vrijwilligers van zowel Willem II als de te bezoeken clubs", aldus Willem II in een verklaring.

"Het wangedrag van enkele tientallen personen heeft ertoe geleid dat voor supporters met goede bedoelingen de lol op deze manier ervan afgaat. Supporters overwegen uitwedstrijden voorlopig niet te bezoeken en geïntimideerde en/of belaagde beveiligers en vrijwilligers zijn (tijdelijk) met hun werk gestopt. Het groeiende gevoel van onveiligheid is een zeer kwalijke zaak. Wij accepteren dit gedrag niet."

Willem II is niet de enige club waar het de laatste tijd mis is gegaan met fans. NEC legde een groep van ruim vijftig mensen een stadionverbod op vanwege de rellen na de Gelderse derby met Vitesse. Ook de Limburgse derby tussen MVV en Roda JC draaide afgelopen vrijdag uit op rellen, waarna de mobiele eenheid (ME) moest ingrijpen. Op last van de burgemeester werd het duel gestaakt.

De stuurgroep Voetbal en Veiligheid, waarin de KNVB, burgemeesters van speelsteden, politie en justitie vertegenwoordigd zijn, voerde maandag spoedoverleg over het supportersgeweld. Het is nog niet duidelijk wat er uit dat gesprek is gekomen. Dinsdag volgt nog een gesprek tussen de KNVB en demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).