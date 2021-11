De KNVB moet een boete van 11.500 Zwitserse frank (ruim 10.000 euro) betalen vanwege wangedrag van toeschouwers bij twee WK-kwalificatiewedstrijden van het Nederlands elftal in september. Tijdens het duel met Montenegro kwamen fans het veld op en in de wedstrijd tegen Turkije werd vuurwerk afgestoken.

Een van de veldbetreders in het duel met Montenegro was de dertienjarige Amin, die in de slotfase van de wedstrijd in Eindhoven ongehinderd het veld op rende om een selfie te maken met Memphis Depay. Na het laatste fluitsignaal kwamen meer toeschouwers het veld op. Zij kregen allemaal een stadionverbod van in principe vijf jaar en een boete.

Die boete is normaal gesproken 450 euro, maar in het geval van Amin heeft de KNVB zijn leeftijd meegewogen. Voor de jonge selfiemaker bedraagt de boete 100 euro.

Enkele dagen later ging er op veiligheidsgebied ook het een en ander mis in de WK-kwalificatiewedstrijd van Oranje in Amsterdam tegen Turkije. Zo werd er vuurwerk afgestoken op de tribunes. Het leverde de KNVB alles bij elkaar een boete op van 11.500 Zwitserse frank.

In totaal betraden zestien fans het veld bij Nederland-Montenegro. Foto: Pro Shots

Hongarije moet wedstrijd zonder publiek spelen

De FIFA stuurde maandag een overzicht van alle straffen die het heeft uitgedeeld na de WK-kwalificatieduels in de afgelopen maanden. Zo moet Hongarije een wedstrijd zonder publiek spelen, omdat supporters in woord en gebaar racistische uitingen hadden gedaan in de wedstrijd tegen Engeland.

Oranje, dat aan kop gaat in groep G, gaat in de WK-kwalificatiereeks op 13 november op bezoek bij Montenegro en sluit de campagne op 16 november af met een thuisduel met Noorwegen.