In navolging van Ronald Koeman zijn ook zijn assistenten Alfred Schreuder en Henrik Larsson ontslagen bij FC Barcelona. Dat hebben beide trainers maandag bevestigd tegen VI en de Zweedse krant Aftonbladet.

De 48-jarige Schreuder en de twee jaar oudere Larsson waren met Koeman meegekomen nadat de Nederlander in de zomer van 2020 werd aangesteld bij FC Barcelona. Schreuder was voorheen werkzaam als hoofdcoach bij onder meer Hoffenheim en FC Twente, terwijl hij in het seizoen 2018/2019 assistent was bij Ajax.

Larsson, die als spits voor onder meer Feyenoord, Celtic en FC Barcelona speelde, was voor zijn komst naar Barcelona hoofdtrainer van de Zweedse club Helsingborg.

"Ik ben klaar hier in Barcelona en dat vind ik natuurlijk heel jammer. Maar zo gaat dat soms in het voetbal", schrijft Larsson in een sms aan Aftonbladet. "Veel meer heb ik nu niet te zeggen, misschien later."

Koeman werd woensdagavond na de 1-0-nederlaag tegen Rayo Vallecano op straat gezet door FC Barcelona. Sinds het ontslag van Koeman staat Sergi Barjuán als interim-coach voor de groep bij de Spaanse grootmacht, die dinsdag in de Champions League op bezoek gaat bij Dynamo Kiev.

Oud-middenvelder Xavi is de topkandidaat om Koeman op te volgen bij de kwakkelende Catalaanse club. Volgens Spaanse media vertrekt een delegatie van FC Barcelona deze week naar Qatar om te onderhandelen met de 41-jarige trainer van Al Sadd.