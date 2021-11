Tottenham Hotspur heeft maandag trainer Nuno Espírito Santo ontslagen. De Londense club, die donderdag tegen Vitesse speelt in de Conference League, houdt de Portugees verantwoordelijk voor de slechte resultaten.

Nuno kwam afgelopen zomer over van Wolverhampton Wanderers en was pas vier maanden in dienst bij Tottenham, dat teleurstellend achtste staat in de Premier League. Afgelopen zaterdag verloor de Champions League-finalist van 2019 met 0-3 van Manchester United. Twee weken geleden was Vitesse in het GelreDome ook al te sterk (1-0) voor de 'Spurs'.

Het is nog niet bekend wie de 47-jarige Nuno donderdag in Londen zal vervangen in de return van Tottenham tegen Vitesse. Ook de Portugezen Ian Cathro, Rui Barbosa en Antonio Dias, die deel uitmaakten van de staf, zijn ontslagen. Antonio Conte zou volgens Britse media in beeld zijn als opvolger.

Technisch directeur Fabio Paratici spreekt in een korte verklaring op de website van Tottenham van een moeilijk besluit. "Nuno is een echte gentleman en hij zal hier altijd welkom zijn", zegt de Italiaan. "We bedanken hem en wensen hem veel succes in de toekomst."

Nuno tijdens de wedstrijd twee weken geleden tegen Vitesse. Nuno tijdens de wedstrijd twee weken geleden tegen Vitesse. Foto: Pro Shots

Nuno had bij Wolverhampton wel succes

Nuno, die in de jaren negentig en het eerste decennium van deze eeuw keeper was van clubs als FC Porto en Dinamo Moskou, was bij Tottenham bezig aan zijn tweede Premier League-avontuur. Hij leidde Wolverhampton Wanderers in 2020 naar een knappe zevende plaats, maar kon dat in Londen geen succesvol vervolg geven. Eerder was Nuno coach van FC Porto en Valencia.

Vorig seizoen kende Tottenham ook al een moeizaam Premier League-seizoen en dat leidde tot het ontslag van José Mourinho in april.

Onder interim-trainer Ryan Mason eindigde de ploeg van aanvaller Steven Bergwijn als zevende, waardoor Tottenham dit seizoen in de Conference League actief is.

Tottenham tegen Vitesse begint donderdag om 21.00 uur in het Tottenham Hotspur Stadium.