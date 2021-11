Lionel Messi wil na zijn voetbalcarrière weer in Barcelona gaan wonen. De 34-jarige Argentijn van Paris Saint-Germain ziet bovendien een rol als technisch directeur voor zich, maar dat hoeft niet perse bij de Catalaanse club te zijn.

"Het staat eigenlijk al vast dat ik aan het einde van mijn loopbaan terug zal keren naar Barcelona", zegt Messi in een interview met de Spaanse krant Sport.

De zesvoudig Wereldvoetballer van het Jaar moest afgelopen zomer wegens financiële problemen na twee decennia vertrekken bij Barcelona en tekende voor twee jaar bij bij PSG. Hij kwam op zijn twaalfde in de jeugdopleiding van de Spaanse club terecht en is met 672 doelpunten topscorer aller tijden van FC Barcelona

"Mijn vrouw wil uiteindelijk terug naar Barcelona en ik ook. Ik weet niet hoeveel jaar ik nog in Parijs zal spelen, maar als ik moet stoppen, dan keer ik terug", vervolgt Messi, wiens drie kinderen in Spanje zijn geboren.

Lionel Messi heeft in zijn eerste maanden bij PSG zijn draai nog niet echt gevonden. Foto: Getty Images

Messi hoopt dat Barça weer beste club ter wereld wordt

Messi hoopt in de toekomst weer iets te kunnen betekenen voor Barcelona. "Ik zou graag op een bepaald moment technisch directeur willen worden, al weet ik natuurlijk niet of dat bij Barcelona is of ergens anders."

"Maar als de mogelijkheid er is, dan wil ik mijn steentje bijdragen aan Barcelona. Want dat is de club waar ik van houd. Ik hoop dat de club weer kan groeien en opnieuw de beste ter wereld wordt."

Messi heeft nog geen grote indruk kunnen maken bij Paris Saint-Germain. In vijf competitieduels wist hij niet te scoren. In de Champions League schoot hij in drie duels wel driemaal raak, waaronder één penalty.

Vrijdag werd Messi in de wedstrijd tegen Lille (2-1-zege) al in de rust uit voorzorg gewisseld wegens een lichte bovenbeenblessure. Het is nog onduidelijk of hij woensdag in het uitduel met RB Leipzig in de Champions League inzetbaar is.

