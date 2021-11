Zlatan Ibrahimovic maakte zondag zijn vierhonderdste competitiegoal in zijn carrière. De veertigjarige spits van AC Milan genoot van zijn snoeiharde vrije trap én van de AS Roma-fans die hem uitfloten.

Bij de 1-2-zege van AC Milan in Stadio Olimpico opende Ibrahimovic na 26 minuten de score met een vrije trap van ruim 20 meter. Roma-doelman Rui Patrício bleef aan de grond genageld staan bij het harde schot in de verre hoek.

Volgens de Italiaanse tv verdween de pegel met een snelheid van 101 kilometer per uur in de verre hoek. "Dat is niet erg hard", reageerde Ibrahimovic met een kenmerkende lach. "Normaal schiet ik met 200 kilometer per uur, je merkt dat ik al wat ouder word."

De Zweed maakte niet alleen de 400e competitietreffer in zijn carrière, het doelpunt was tevens zijn 150e goal in de Serie A. "Ik heb maar weinig gescoord uit vrije trappen, maar het is leuk om de mensen te verrassen", zei hij. "Je moet het altijd blijven proberen. Als je niet durft te falen, heb je nooit succes."

Ibrahimovic juicht na zijn rake vrije trap in Rome. Ibrahimovic juicht na zijn rake vrije trap in Rome. Foto: Pro Shots

Ibrahimovic krijgt nog steeds adrenaline van fluitconcerten

De supporters van AS Roma floten de lange spits de hele wedstrijd uit. Dat deerde Ibrahimovic allerminst. Integendeel, het deed hem juist goed: "Ik heb die fluitconcerten nodig, het zorgt ervoor dat ik leef. Hoe meer ze fluiten, hoe levendiger ik word."

"Na al die jaren krijg ik er nog steeds adrenaline van als ze me uitfluiten. En dankzij die adrenaline kan ik goed presteren. Dus blijf vooral fluiten."

Milan speelde het laatste half uur van de topper met tien man na tweemaal geel voor Theo Hernández, maar kwam niet echt in de problemen. "We hebben laten zien dat we kunnen knokken. De spelers die op het veld bleven, speelden allemaal geweldig", oordeelde Ibrahimovic.

Na elf duels deelt Milan de koppositie in de Serie A met Napoli. "We geloven dat we kampioen kunnen worden", zei de Zweedse spits. "We zijn goed begonnen, maar het seizoen is nog lang. We moeten constant op dit niveau blijven presteren."

