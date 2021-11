Trainer Kees van Wonderen had zondagavond geen moment het gevoel dat Go Ahead Eagles zou kunnen winnen van Fortuna Sittard. Dankzij de steun van het publiek in de kolkende Adelaarshorst werd het na een 1-3-achterstand toch nog 4-3.

"Het publiek heeft ons eroverheen geholpen en net dat zetje gegeven dat we nodig hadden", zei Van Wonderen tegen ESPN. "Als het stadion hier leeg is, dan kom je er echt niet meer overheen. Dankzij het publiek hebben we iets unieks neer kunnen zetten."

Na achttien minuten keek de promovendus al tegen een 0-2-achterstand aan en tien minuten na rust stond het 1-3 voor Fortuna. Go Ahead gaf niet op en bleef met steun van het publiek knokken voor de zege.

Dankzij de drie punten staat de ploeg uit Deventer zelfs in het linkerrijtje van de Eredivisie, met zestien punten uit elf duels. Het is de beste seizoenstart in veertig jaar tijd voor Go Ahead.

Ontlading bij matchwinner Joris Kramer. Ontlading bij matchwinner Joris Kramer. Foto: Pro Shots

Matchwinner Kramer: 'We wilden ons niet laten vernederen'

De comeback kwam tot stand met opportunistisch spel, alle vier de treffers vielen uit hoge voorzetten. Joris Kramer kopte in de 89e minuut uit een hoekschop het winnende doelpunt binnen.

"Ik raakte hem half op mijn schouder, maar de ontlading was heel groot", glunderde de matchwinner. De centrale verdediger zag het in de rust nog somber in.

"Ik denk dat dit onze slechtste eerste helft van het seizoen was. In de rust hebben we gezegd: 'Boys, dit is ons huis hier, we kunnen ons niet laten vernederen'."

"Dan maak je vroeg in de tweede helft de 1-2 en gaat het publiek er helemaal achter staan. Dat enkele minuten later de 1-3 viel, had eigenlijk geen invloed. Het was een prachtige goal, maar hij viel uit het niets", zei Kramer.

"We zijn gewoon verder gegaan. En met de steun van het publiek hebben we uiteindelijk toch nog gewonnen. Gelukkig viel die treffer nog op het einde."

'Gelukkig zit je gevoel soms mis'

Van Wonderen vertelde dat hij eigenlijk geen moment het idee had dat zijn ploeg zou kunnen winnen. "Soms heb je dat gewoon, voor mijn gevoel was er voor ons vandaag niets te halen. Gelukkig zit je gevoel soms mis."

Het was puur aan de wilskracht van zijn ploeg en de supporters te danken dat de achterstand uitgewist werd. "Het was geweldig dat de ploeg zich eroverheen kon knokken. Vanuit een hele moeilijke situatie hebben de spelers het toch nog omgebogen. Alleen maar respect."

Komende zondag gaat Go Ahead op bezoek bij koploper Ajax in de ArenA.

