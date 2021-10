Go Ahead Eagles heeft zondag dankzij een knappe comeback drie punten gepakt in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. De club uit Deventer keek na een uur spelen nog tegen een 1-3-achterstand aan, maar zegevierde met 4-3.

Na achttien minuten leidde Fortuna in De Adelaarshorst al met 0-2 door goals van Mats Seuntjens en Ben Rienstra en dat was ook de ruststand. Luuk Brouwers bracht in de 53e minuut de spanning terug namens Go Ahead, maar twee minuten later werd het 1-3 via Tesfaldet Tekie.

In de 61e minuut maakte de Spanjaard Marc Cordona de 2-3, waarna Go Ahead in de slotfase de winst greep. Iñigo Córdoba tekende in de 83e minuut voor de 3-3 en Joris Kramer maakte het feest voor het publiek in Deventer compleet door in de negentigste minuut de 4-3 op het scorebord te zetten.

Overigens was het daarmee nog niet voorbij met het spektakel. Fortuna was nog dicht bij de gelijkmaker, maar tot twee keer toe stond de lat de 4-4 in de weg.