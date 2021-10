Go Ahead Eagles heeft zondag dankzij een knappe comeback drie punten gepakt in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. De club uit Deventer keek na een uur spelen nog tegen een 1-3-achterstand aan, maar zegevierde met 4-3.

Na achttien minuten leidde Fortuna in De Adelaarshorst al met 0-2 door goals van Mats Seuntjens en Ben Rienstra en dat was ook de ruststand. Luuk Brouwers bracht in de 53e minuut de spanning terug namens Go Ahead, maar twee minuten later werd het 1-3 via Tesfaldet Tekie.

In de 61e minuut maakte de Spanjaard Marc Cordona de 2-3, waarna Go Ahead in de slotfase de winst greep. Iñigo Córdoba tekende in de 83e minuut voor de 3-3 en Joris Kramer maakte het feest voor het publiek in Deventer compleet door in de negentigste minuut de 4-3 op het scorebord te zetten.

Overigens was het daarmee nog niet voorbij met het spektakel. Fortuna was nog dicht bij de gelijkmaker, maar tot twee keer toe stond de lat de 4-4 in de weg.

Eredivisie-speelronde 11 PSV-FC Twente 5-2

Heracles-Ajax 0-0

Heerenveen-Vitesse 1-2

AZ-PEC Zwolle 3-2

Sparta-Feyenoord 0-1

NEC-FC Groningen 0-3

FC Utrecht-Willem II 5-1

RKC Waalwijk-Cambuur 0-1

Go Ahead Eagles-Fortuna Sittard 4-3

Mats Seuntjens zocht na de 1-0 de camera. Mats Seuntjens zocht na de 1-0 de camera. Foto: Pro Shots

Flemming geeft twee assists

Door de overwinning staat promovendus Go Ahead na elf speelronden op een keurige achtste plaats in de Eredivisie, terwijl Fortuna de zestiende plek bezet. De club uit Limburg leek in de stromende regen op weg naar de derde zege van het seizoen, maar het mocht niet zo zijn voor de ploeg van trainer Sjors Ultee.

In de elfde minuut kwam Fortuna op een 0-1-voorsprong door een doeltreffende uithaal van Seuntjens en zeven minuten later schoot ook captain Rienstra de bal langs Go Ahead-doelman Warner Hahn. Bij beide goals kwam de assist van Zian Flemming.

Flemming scoorde voor rust zelf ook nog bijna. Kramer haalde een kopbal van de aanvaller van de doellijn. Aan de andere belandde een kopbal van Go Ahead-middenvelder Giannis Botos op de lat.

Go Ahead-aanvaller Marc Cardona kopt de 2-3 binnen. Go Ahead-aanvaller Marc Cardona kopt de 2-3 binnen. Foto: Pro Shots

Brouwer profiteert van misverstand

In de achtste minuut van de tweede helft was het wel raak voor Go Ahead. Na een misverstand tussen doelman Yanick van Osch en Ivo Pinto verkleinde Brouwers in de 53e minuut de achterstand tot 1-2.

Met een daverend afstandsschot herstelde Tekie de marge van twee treffers (1-3), maar dat bleek niet genoeg voor Fortuna. Na ruim een uur kopte Cardona raak (3-2) waarna Córdoba in de 83e minuut van dichtbij de gelijkmaker aantekende (3-3).

Het werd nog mooier voor Go Ahead. Met een kopbal bezorgde Kramer zijn ploeg de zwaarbevochten overwinning, hoewel het onfortuinlijke Fortuna daarna nog wel twee keer de lat raakte.