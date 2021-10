René Hake is blij dat Bart Ramselaar dit seizoen steeds belangrijker wordt voor FC Utrecht, met als voorlopig hoogtepunt de hattrick zondag in de thuiswedstrijd tegen Willem II (5-1). De trainer van de nummer drie van de Eredivisie vindt dat de drievoudig Oranje-international meer moet laten zien dan hij tot dusver deed.

"We zitten hem een beetje achter de vodden. Het werd tijd dat Bart met goals en assists belangrijk ging worden voor het team", zei Hake na de ruime overwinning op Willem II tegen ESPN.

De 25-jarige Ramselaar maakte in de eerste helft in Stadion Galgenwaard de 1-0 en de 2-0 en na rust was hij tot genoegen van zijn trainer ook verantwoordelijk voor de 3-1. Hij werd zo de eerste FC Utrecht-speler met een hattrick sinds Sébastien Haller in 2015.

"Vandaag heeft Bart zich van een heel goede kant laten zien", vervolgde Hake. "Ik heb het er met hem over dat hij meer moet laten zien en dat betaalt zich uit."

Alleen Sébastien Haller en Guus Til scoorden dit seizoen vaker dan Bart Ramselaar. Foto: Pro Shots

'Ik heb mooie jaren gehad bij PSV'

Ramselaar was uiteraard blij met de hattrick, die zijn totaal op zes doelpunten in dit Eredivisie-seizoen bracht. "In de jeugd heb ik weleens een hattrick gemaakt, zeker in de F'jes. Maar als prof nog niet. Dit is top. Ik voel me lekker."

Net als zijn trainer hoopt Ramselaar dat dit pas het begin is, aangezien hij vooralsnog een carrière kent met pieken en dalen. Als jongeling brak hij door bij FC Utrecht, verdiende een transfer naar PSV en speelde in 2016 en 2017 in Oranje.

"Ik heb twee mooie jaren gehad bij PSV. We werden kampioen en ik speelde bijna alles. Toen kwam er een andere trainer (Mark van Bommel, red.) en die maakte andere keuzes. Dat moest ik accepteren. Nu ben ik bij FC Utrecht weer op mijn plek. En hopelijk heb ik de weg omhoog nu weer ingezet."