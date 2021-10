FC Utrecht heeft zondag door een ruime thuiszege op Willem II de aansluiting behouden met de top van de Eredivisie. Mede dankzij een hattrick van Bart Ramselaar versloegen 'De Domstedelingen' de Tilburgers met 5-1.

De 25-jarige Ramselaar scoorde in de eerste helft al twee keer. De FC Utrecht-middenvelder was in de tiende minuut verantwoordelijk voor de 1-0 en een kwartier later voor de 2-0, waarna Kwasi Wriedt in de 35e minuut de aansluitingstreffer maakte namens Willem II.

In de 67e minuut voltooide Ramselaar de eerste hattrick uit zijn carrière. Invaller Mohamed Mallahi tilde met zijn eerste Eredivisie-goal de stand in de slotfase naar 4-1 en in de extra tijd maakte Joris van Overeem de vijfde treffer van FC Utrecht.

Door de overwinning steeg FC Utrecht naar de derde plaats, met slechts drie punten achterstand op koploper Ajax. Nummer vier Feyenoord heeft een punt minder dan de ploeg van trainer René Hake, maar de Rotterdammers moeten nog een wedstrijd inhalen. Willem II bezet de zesde plaats.

Eredivisie-speelronde 11 PSV-FC Twente 5-2

Heracles-Ajax 0-0

Heerenveen-Vitesse 1-2

AZ-PEC Zwolle 3-2

Sparta-Feyenoord 0-1

NEC-FC Groningen 0-3

FC Utrecht-Willem II 5-1

RKC Waalwijk-Cambuur 0-1

Zondag 20.00 uur: Go Ahead Eagles-Fortuna Sittard

Bart Ramselaar juicht na de 2-0. Bart Ramselaar juicht na de 2-0. Foto: Pro Shots

Ramselaar treedt in voetsporen Haller

De drieklapper van Ramselaar tegen Willem II betekende de eerste hattrick in de loopbaan van de speler die niet slaagde bij PSV en drie interlands speelde voor Oranje. Hij is de eerste FC Utrecht-speler met een hattrick in de Eredivisie sinds Sébastien Haller in 2015.

In de 10e minuut schoot hij tussen de Tilburgse verdedigers raak en in de 25e minuut was hij trefzeker met een schot in de korte hoek.

FC Utrecht bleef met de 2-0-voorsprong de aanval zoeken in het eerste half uur in Stadion Galgenwaard. Toch werd het weer spannend. Ché Nunnely bediende Wriedt op maat en de Willem II-spits rondde af (2-1).

Vreugde bij Bart Ramselaar en bankzitter Mimoun Mahi. Vreugde bij Bart Ramselaar en bankzitter Mimoun Mahi. Foto: Getty Images

Köhn schiet op paal

Vlak na rust was er zelfs bijna de gelijkmaker. Een solo van Derrick Köhn eindigde met een schot op de paal. Een paar minuten later was het aan de andere kant wel raak en weer was Ramselaar de gevierde man. Via Django Warmerdam kwam de bal bij de middenvelder, die met enig fortuin raak schoot (3-1). Via Willem II-middenvelder Driess Saddiki en de paal ging de bal binnen.

Door die goal was de wedstrijd beslist en in de slotfase liep FC Utrecht nog uit naar een ietwat geflatteerde 5-1-eindstand.

De 21-jarige Mallahi, die doorgaans in de Keuken Kampioen Divisie speelt voor Jong FC Utrecht, maakte in de 83e minuut met een prachtig schot de 4-1 en in de extra tijd was met Van Overeem nog een invaller trefzeker voor de thuisclub.