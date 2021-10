Wout Weghorst heeft twee weken na zijn positieve coronatest de groepstraining bij VfL Wolfsburg hervat. De 29-jarige Oranje-international lijkt inzetbaar in de Champions League-wedstrijd dinsdag tegen Red Bull Salzburg.

Weghorst miste door zijn isolatie drie wedstrijden van Wolfsburg. Ook het ontslag van trainer Mark van Bommel, vorige week zondag, maakte hij niet van dichtbij mee.

Zonder Weghorst won Wolfsburg zaterdag eindelijk weer eens in de Bundesliga. Na vijf wedstrijden zonder overwinning zegevierde de ploeg van trainer Florian Kohfeldt met 0-2 op bezoek bij Bayer Leverkusen.

Dinsdag speelt Wolfsburg in de Champions League thuis tegen Red Bull Salzburg, waarvan twee weken geleden met 3-1 verloren werd. De Duitse formatie gaat in eigen stadion voor de eerste Europese overwinning van dit seizoen.

Wout Weghorst scoorde dit Bundesliga-seizoen pas drie keer. Foto: Getty Images

Weghorst is op tijd terug voor interlands Oranje

De rentree van Weghorst is ook goed nieuws voor Oranje-bondscoach Louis van Gaal, die vrijdag zijn definitieve selectie bekendmaakt voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Montenegro (13 november) en Noorwegen (16 november).

Van Weghorst is bekend dat hij zich niet wil laten vaccineren tegen COVID-19. De spits raakte eind vorig jaar zelfs in opspraak na uitlatingen over het coronavirus.

"Stel je voor, er is een vaccin dat zo veilig is dat je bedreigd moet worden om het te nemen. Tegen een ziekte die zo dodelijk is dat je getest moet worden om te weten dat je het hebt", schreef Weghorst op sociale media. Later bood hij excuses aan voor het bericht.

