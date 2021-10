Norwich City is door een blunder van Tim Krul tegen de achtste nederlaag van dit Premier League-seizoen aangelopen. De hekkensluiter ging zondag op eigen veld met 1-2 onderuit tegen Leeds United. In Spanje boekte Altético Madrid de eerste overwinning in een maand.

Krul ging in de fout bij de winnende treffer van Rodrigo. De doelman, die deel uitmaakt van de voorlopige selectie van Oranje voor de WK-kwalificatieduels met Montenegro en Noorwegen, liet na een uur spelen een houdbaar afstandsschot van de Spanjaard door zijn handen glippen.

De drie doelpunten op Carrow Road vielen in een tijdsbestek van slechts vijf minuten. Raphinha opende vroeg in de tweede helft de score voor Leeds en Andrew Omobamidele zorgde twee minuten later voor de gelijkmaker, waarna Rodrigo dus de winnende maakte. Pascal Struijk speelde de hele wedstrijd mee bij Leeds, waar Crysencio Summerville op de bank bleef.

Door de nederlaag blijft Norwich City met twee punten hekkensluiter in de Premier League. Leeds United staat met tien punten net boven de degradatiestreep.

In Birmingham won West Ham United met 1-4 bij Aston Villa, waar Anwar El Ghazi een kleine twintig minuten voor tijd inviel. Ben Johnson, Declan Rice, Pablo Fornals en Jarrod Bowen waren trefzeker namens West Ham, dat vierde staat. Ollie Watkins scoorde voor Villa, dat door een rode kaart voor Ezri Konsa bijna een helft lang met tien man speelde.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de blunder van Tim Krul te bekijken.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League

Atlético boekt eerste zege in een maand

In La Liga won Atlético Madrid voor eigen publiek met 3-0 van Real Betis. Yannick Carrasco opende halverwege de eerste helft de score met een hard schot in de linkerhoek. Vroeg in de tweede helft vond ook Mario Hermoso het doel namens de thuisploeg, maar die treffer werd op advies van de VAR afgekeurd wegens buitenspel.

Enkele minuten later zorgde Betis-verdediger Germán Pezzella met een kopbal in eigen doel wel voor de 2-0. João Félix bepaalde tien minuten voor tijd de eindstand op 3-0 met een schuiver in de rechterhoek. Het doelpunt werd in eerste instantie geannuleerd, maar na tussenkomst van de VAR toch toegekend.

De vorige overwinning van Atlético dateerde van 2 oktober, toen FC Barcelona (2-0) werd verslagen. Daarna werd in de Champions League verloren van Liverpool (2-3) en in de competitie gelijkgespeeld tegen Real Sociedad (2-2) en Levante (2-2).

Dankzij de zege op Betis klimt Atlético naar de vierde plaats in La Liga. De ploeg van coach Diego Simeone heeft twee punten achterstand op koploper Real Madrid, Sevilla en Real Sociedad, dat later op de dag nog thuis tegen Athletic Club (21.00 uur) speelt. Betis staat vijfde en heeft een punt minder dan Atlético.

Atlético Madrid viert de treffer van João Félix tegen Real Betis. Atlético Madrid viert de treffer van João Félix tegen Real Betis. Foto: Getty Images

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in La Liga