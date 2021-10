Juventus gaat vanaf maandag een week lang verplicht op trainingskamp. Trainer Massimiliano Allegri hoopt daarmee het tij te keren na de slechte resultaten van de afgelopen weken.

Allegri heeft zaterdagavond na de 2-1-nederlaag van Juventus bij Hellas Verona besloten om zijn selectie de komende week op het trainingscomplex te houden. De 54-jarige oefenmeester wil daarmee de sfeer binnen de ploeg verbeteren en oplossingen vinden voor de magere prestaties van Juventus.

Volgens diverse Italiaanse media is de beslissing van Allegri niet bedoeld als straf voor zijn spelersgroep. Juventus verloor woensdag ook al met 1-2 van Sassuolo en staat zeer teleurstellend op de negende plaats in de Serie A. De achterstand op koplopers Napoli en AC Milan is al liefst zestien verliespunten.

Het is niet voor het eerst dat Allegri besluit om met zijn spelers in het seizoen op trainingskamp te gaan. In oktober 2015 koos de Italiaan ook voor die noodmaatregel na een nederlaag tegen Sassuolo. Juventus werd in dat seizoen uiteindelijk wel landskampioen.

Massimiliano Allegri beleeft nog geen goed seizoen met Juventus, Foto: Getty Images

Allegri: 'Moeten accepteren dat we een middenmoter zijn'

Allegri benoemde zaterdag al na de wedstrijd tegen Hellas Verona, waar Matthijs de Ligt op de bank bleef, dat Juventus in een heel slechte situatie zit. "We moeten accepteren dat we nu gewoon een middenmoter zijn. De enige manier om hieruit te komen is vol vastberadenheid aan de slag te gaan en keihard te werken."

"Het dragen van het Juve-shirt geeft geen garantie dat je wint van middenmoters. We zullen elk punt zelf moeten afdwingen door de juiste houding te tonen. Er is nog nooit een topteam geweest dat won zonder de opponenten te respecteren. Bij ons ontbreekt de bereidheid om de strijd aan te gaan", aldus Allegri tegen DAZN.

Juventus speelt dinsdag in de Champions League thuis tegen FC Zenit (aftrap 21.00 uur). In de groepsfase is 'De Oude Dame' nog wel foutloos na drie wedstrijden. Juve krijgt zaterdag om 18.00 uur Fiorentina op bezoek in de Serie A.

